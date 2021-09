Javio sam se na oglas - sexy oglas na stranici klamerica.org jer mislim da ovo org znači orgije, komentirao je Ivek, jedan od likova Kerekesh teatra prije odlaska u novu avanturu. Ovaj zaljubljenik u muškarce i lik koji se može napaliti i na lastavicu u letu nije ni mogao znati ono što će se vrlo brzo dogoditi.

24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJA u suradnji s 'Kerekesh teatrom' donosi novi show svake nedjelje - KEREKESH SHOW, a ovoga puta u novom ruhu s popularnim glumcima Anom Begić Tahiri i Janom Kerekešom u serijalu 'Mala škola lošeg zavođenja'. U 12 videa možete pogledati neke od najboljih i najneočekivanijih metoda zavođenja, a u prvoj epizodi pogledajte što se dogodi kada se krivo napiše sexy oglas.

- Ne razmem, na oglasu je pisalo 'dođi do Štefa' - komentirao je Ivek zbunjeno ulazeći u kuću. No nije ni pretpostavljao da se ona zove Štefa te da je došlo do velike pogreške.

Vrlo brzo, Ivek je bio primoran opustiti se uz koju rakiju, a Štefa se krenula opuštati tako da je sjela na njega: - Ivek, ja znam da se ti još tražiš, ali što kažeš da odemo u moju sobu pa se zajedno tražimo?' - dodala je uzbuđeno, a ostalo je povijest.

Vrlo brzo, nakon još nekoliko domaćih rakija su završili u sobi, a Štefa je dodala: - iz ove hiže ne ideš vun dok z menom celu sobu ne prejdeš. Si me čul? - komentirala je.



Glumca Jana Kerekeša ste mogli gledati u serijama poput ‘Vatre ivanjske’, ‘Zlatni dvori’, ‘Dar Mar’, ‘Bitange i princeze’ i mnogim drugim kako serijama, kao i dugometražnim filmovima, predstavama, ali i reklamama. Anu Begić Tahiri zasigurno pamtite po seriji 'Bibin svijet' po liku Bibe, a glumila je i Janu u seriji 'Dar Mar', filmovima poput 'Metastaze' te brojnim kazališnim predstavama te sinkroniziranim filmovima. Jan nam je objasnio i što možemo očekivati od novog serijala.

- 'Mala škola lošeg zavođenja' kreće s tri videa u kojima Ana i ja glumimo likove iz predstava komedija Kerekesh Teatra i prikazujemo različite vrste zavođenja. Nakon što ste nas prihvatili, sa svim našim manama i vrlinama, možete očekivati puno više strasti, požude i klasične romantike. Dakle u preostalih 9 videa vidjet ćete kako smo vam upropastili najljepše scene iz vaših najdražih ljubavnih filmova. Svi videi imaju isti cilj, a to je zavesti vas - komentirao je.

Novu epizodu 'Kerekesh showa' s Janom i Anom izlazi svake nedjelje u 12 sati.

