Anđelka Prpić šarmirala gastro kritičara: Jel'da da je genijalno?

Evo ti sada! Kad si izbaksuzirao! Moramo kuhati, imamo određeno vrijeme, više vrsta jela i netko će to doći kušati, rekla je Anđelka Prpić Renu Bitorajcu u novoj epizodi 'Eksperimenta'. Prije nego što su dobili novi zadatak komentirali su kako ne bi htjeli kuhati, no upravo to ih je dočekalo kao zadatak od strane produkcije.

Nakon uspješne prve sezone i nakon što je Rene izdržao šest mjeseci u istom stanu s Milom Elegović, vrijeme je za promjene. Eksperiment je postao internacionalan. Rene i Anđelka moraju izdržati šest mjeseci zatvoreni u istom stanu, moraju obavljati razne izazove, a sve to kako bi na kraju osvojili 100.000 kuna.

Za kuhanje imaju 100 minuta, a ako ne obave zadatak, produžit će im se boravak za pet dana. Kada su vidjeli koje su namirnice dobili, bili su šokirani i nisu znali što će kuhati.

Foto: Sara Gomez Dubois

- Ti sjeckaj korijene i lišće i neka bude fensi-šmensi. I neka bude što manje na tanjuru jer onda je to skuplje - objasnio je Rene, a Anđelka dodala:

- Važno je da bude na nekoj posteljini - dodala je.

Počeli su sjeckati povrće i poprilično se zabavljati, no nije baš sve išlo po planu. Meso im je izgorjelo, a s povrćem nisu znali što bi točno napravili.

- Mi ćemo otrovati čovjeka, tko će jesti to? - u čudu je bila Anđelka nakon što je vidjela da je meso izgorjelo, a da je Rene kao predjelo servirao 'Svemir'.

Foto: Sara Gomez Dubois

Rene je savjetovao Anđelki kako im pomoći nema i da je jedino što im može pomoći ako ona šarmira gastro kritičara koji dolazi probavati njihova jela.

- Jel'da da je genijalno? - upitala je Anđelka šarmantno gastro kritičara, koji je, nakon što ju je vidio, bio oduševljen.

Nakon što se zamalo ugušio dok je probavao glavno jelo, Rene i Anđelka su gastro kritičara podmitili kuvertom.

- Ugodno ste me iznenadili svojim kulinarskim umijećem, maštovitošću, a najviše hrabrošću. Sretno u 'Eksperimentu' - komentirao je gastro kritičar.

