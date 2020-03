'Anti korona session': Kedžo i Lille zapjevali iz svojih domova

Svi znamo koja je situacija, ostanite doma da zaštitite sebe i druge. Ova svirka je 'anti korona session', poručila je pjevačica Lidija Bačić Lille. Zajedno s dijelom svog benda priključila se akciji #zajedno24sata i sudjelovala u live koncertu na YouTube kanalu 24sata.

Lille je otpjevala svoje hitove 'Lubenica', 'Prokleto dobro ljubiš', 'Vino rumeno', 'Neka ljubav nova', 'Ne daj me', 'Solo', a kao poruku za kraj, otpjevala je legendarni hit grupe Queen 'The show must go on'.

Uz Lidiju Bačić, akciji su se pridružili i drugi naši poznati pjevači, a jedan od njih je i pobjednik ovogodišnje 'Dore' Damir Kedžo. Obzirom na situaciju, gitarist nije mogao biti s njim pa se on uključio putem video poziva i svira Kedžine najveće hitove.

Kedžo je otpjevao hitove 'Vidi se izdaleka', 'Sve u meni se budi', 'Poljubi me sad' u društvu svoje mezimice, psa Gigi.

- Ostanimo doma, družite se više putem video poziva dok je ovakva situacija - poručio je pjevač i dodao kako jedva čeka da sve ovo prođe, a pjesmom 'Vidi se izdaleka' prizvao je ljeto koje ne može dočekati.

U live koncertu su pjevali i Luka Nižetić, Tonči Huljić s kćeri Hanom, ZsaZsa, Vlaho Arbulić, Franka Batelić i mnogi drugi. Na YouTube kanalu, portalu i Facebook-stranici 24sata i ovaj tjedan pratite live koncert hrvatskih izvođača, a svakoga dana možete pogledati i hit predstave koje vam 24sata donose u suradnji s HNK.