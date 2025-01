Arija Rizvić pogađa filmove prema hrani na slici: Znate li vi koji film tematizira omlet?

NAKON 15 GODINA

VIDEO Kakva zimska idila! Snijeg zabijelio New Orleans: 'Ovo još nikad nisam vidio...' Snježna oluja zahvatila je u utorak područje Meksičkog zaljeva i oborila više od stotinu godina stare rekorde u količini snježnih padalina u regiji u kojoj su bijele pahulje rijetkost. Na sjeveru i istoku zemlje, pak, i dalje vlada polarna hladnoća. Upozorenje na snježnu oluju na snazi ​​je za 31 milijun ljudi, od južnog Teksasa preko Georgije do Virginije, objavila je Nacionalna meteorološka služba. Škole u Hosutonu, četvrtom po veličini američkom gradu, zatvorene su u utorak i srijedu jer se očekivalo da će pasti oko 10 cm snijega. "Cijeli sam život u Teksasu i nikad nisam ovoliko snijega vidio", rekao je Ishan Bhaidani (29), vlasnik konzultantske tvrtke u Houstonu. "Obično postaje ledenije, ali ovako fini snijeg, ovo je prvi put." Vlasti u Houstonu istražuju dvije smrti koje bi mogle biti povezane s vremenskim prilikama. Snijega u New Orleansu nije bilo 15 godina.

