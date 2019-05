Brunu (18) zatočio manijak: 'Pustite me i neću nikome reći'

U prvoj epizodi druge sezone Prank'da Leonova je žrtva bio drugi JoomBoosovac, Bruno Lukić. Smjestili su mu Leon i JoomBoosovac Filip Rebrović 10Ficho tako što su ga naveli da autostopom stigne do Zagorja kako bi osvojio nagradu.

POGLEDAJTE EPIZODU:

Filip je cijelo vrijeme znao što se događa, ali se morao praviti da nema pojma. Kratko su čekali uz cestu i ubrzo im je jedan čovjek ponudio prijevoz. Bio je to glumac kojeg su angažirali da glumi manijaka koji je ubio čovjeka i sad se pokušava riješiti 'dokaza'.

- Moramo samo stati u mojoj vikendici da nešto obavim - rekao im je glumac putem, a Bruno ništa nije posumnjao. Kad su stali u vikendici i ušli u kupaonicu, Bruno je u kadi ugledao 'krvavog čovjeka'.

Strah mu se vidio na licu

Foto: screenshot/

Iako je Bruno bio zaprepašten, to je zapravo bio samo Magic Leon umrljan umjetnom krvlju. No, Bruno to nije znao. Skamenio se i ostao u šoku te je samo smišljao načine kako se izvući iz kuće čovjeka za kojeg je mislio da je ubojica.

Kako je epizoda završila i kako je Bruno reagirao kad je shvatilo da je sve ovo samo velika, 'krvava' namještaljka, pogledajte OVDJE.