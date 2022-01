Mislio sam da se priča koja je u seriji 'Područje bez signala' može pronaći samo u ovom djelu Europe, ali je zapravo u cijelom svijetu ista priča. Dva tipa iz Zagreba dolaze obnoviti neku tvornicu i ustvari obnavljaju cijelo to mjesto i živote tih ljudi. Na neki način je komedija, ali užasno je emotivan i užasno je ljudski, ispričao je u velikom intervjuu poznati hrvatski redatelj Dalibor Matanić.

Serija 'Područje bez signala' nedavno je počela s emitiranjem, a oni koji ju prate ju hvale. Respektabilna glumačka postava koju čine Rene Bitorajac, Krešimir Mikić, srpska glumica Jovana Stojiljković i Goran Bogdan samo su neka od imena.

- Više od 20 godina surađujem s Krešimirom Mikićem, sjajno radimo zajedno. U ovoj seriji je možda napravio i najbolji posao. Legla mu je ova uloga i ovo što je napisano. Sigurno je jedan od najboljih glumaca u regiji - rekao je Matanić.

Osim serija, Matanić radio i filmove. Snimio je prvi hrvatski horor o egzorcizmu, a taj film je osvojio i nagradu na međunarodnom filmskom festivalu fantastike u Braziliji. Kako kaže, pripreme su bile duge, a za glumce je imao i posebnu metodu na snimanju.

- Zaključavao sam ih u podrum. Zaključao sam ih 15-20 minuta u mračni podrum i to je stvarno bilo strašno, no to je samo bila jedna od metoda, a isprobao sam je i ja. Izdržao sam deset minuta sam zatvoren. Nakon deset minuta ti počinje raditi mozak i utičnica koja je u zidu ti se počinje činiti kao neka ruka koja ti se približava - pojasnio je redatelj.

Kako kaže, velika pomoć u pripremi za sam film i predstavu bile su mu knjige najpoznatijeg vatikanskog egzorcista Gabrielle Amortha. No, uz teorijsko znanje, Matanić je i prisustvovao obredu egzorcizma, no ne potpunom.

- Sve sam proučio, pregledao sam sve videozapise koje sam dobio. Jedan od prijatelja svećenika mi je rekao da je to najstrašnija stvar koju je u životu vidio. Ono što je super stvar kod tih filmova je da na pola procesa shvatiš da je to borba protiv vlastitih strahova. Na pola procesa, ti se treseš od straha, odlazak po kavu u drugu prostoriju ti postane avantura. To je borba sa samim sobom i neka vrsta katarze - rekao je Matanić.

Tijekom intervjua, osvrnuo se i na to kakav je redatelj, ali i na brojne skandale koji su tresli svjetsku filmsku industriju. Kako kaže, ne podnosi kada netko na njegovom setu viče i radi kaos. Voli da sve na setu bude mirno, da uvjeti budu ljudski te su onda i ljudi kreativniji. Matanić se osvrnuo i na balans između etike i umjetnosti.

- Mislim da me sve glumice vole jer čim im se netko na setu krene upucavati, ja ga maknem. One moraju imati mir. A što se tiče slučaja Kevina Spaceyja, mislim da tu ima i politikanstva. Ja bih ga pozvao u film ako bi mi trebao. Upoznao sam ga, on je lud, ali možeš normalno pričati s njim, no nitko to ne bi podrupao. Harvey Weinstein definitivno zaslužuje kaznu. On je ucjenjivao glumice i to je užasno - rekao je Matanić.

Dodao je kako glumice nemaju problema sa skidanjem u njegovim filmovima jer znaju da je to umjetničke prirode i da on to gleda na način da napravi što erotičnije. Dodao je i da bi svojoj supruzi, glumici Heleni Minić, dozvolio erotske scene u filmovima.

- Meni su zapravo najgori glumci oni koji imaju problema s tim. Znači da nisu iskreni u duši. Uvijek spominjem slučaj Kate Winslet. U jednom filmu skinula se gola, ali u tom trenutku nije izgledala kako bi mnogi stereotipno rekli da je standard. Ona je kada se skinula gola izgledala kao najljepša žena na svijetu. Sve je išlo iz njezinog pogleda. Pravi glumci nemaju problema, bez obzira kako izgledaju - zaključio je Matanić.

