Daniela Trbović: 'Jedna natjecateljica se rasplakala na snimanju Najslabije karike'

Sjećam se prvog snimanja 'Najslabije karike'. To je bio lipanj 2004. godine i jednu emisiju smo snimali tri sata, a poslije smo to 'spustili' do sat vremena i 45 minuta, prisjetila se Daniela Trbović legendarnog kviza kojeg je vodila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Otkrila nam je i da joj je upravo 'Najslabija karika' najdraži kviz na HRT-u, a prisjetila se i jedne anegdote sa snimanja te emisije.

- Jednu djevojku sam pitala je li intimna sa svojim dečkom i ona se rasplakala - prisjetila se i dodala kako se iz voditeljskih gafova uvijek možeš iščupati pa je tako ona jednom pala na pozornici, a kada je ustala, dobila je pljesak publike.

Između Tarika Filipovića i Joška Lokasa kao voditelja 'Potjere' nije mogla izabrati.

- Zbog ženske solidarnosti, reći ću da mi je najdraži lovac u 'Potjeri' - Morana Zibar jer je jedina i odlična je - rekla je Daniela.

U slobodno vrijeme, otkrila nam je da voli gledati serije i filmove. Od serija je posebno izdvojila britanske mini serije. Također, dodala je da u slobodno vrijeme voli misliti samo na sebe i tada ju ne smeta niti kada pas laje niti kada sin prigovori da je stan neuredan.

- S obzirom na boce koje skupljam u smočnici, razmišljam da te boce premjestim u ostavu da mi to bude zalog za mirnu starost - našalila se Daniela s planovima za mirovinu.

Kako kaže, u životu i karijeri ne bi ništa mijenjala, a što se tiče planova za budućnost, želi živjeti sretno do smrti.

- Ne volim kada meni netko daje savjete, ali moj savjet je, budite to što jeste, osim ako niste zli - zaključila je Daniela.

24 pitanja s Danielom Trbović i sav ostali video sadržaj pogledajte na YouTube kanalu 24sata. Pratite nas i na TikToku, Facebooku i Instagramu.

VIDEO Poznato voditeljsko lice iz Najslabije karike došlo je u naš studio. Danijela Trbović pričala je u kvizu, Jošku Lokasu i Tariku Filipoviću, sebi kao majci i još o puno toga... | Video: 24sata Video