Pretukla mušteriju: Trpila sam uvrede jedno vrijeme, a onda...

Erika Chavolla iz Las Vegasa rekla je kako je unatoč tučnjavi i dalje zaposlena u McDonald's-u te kako joj je prije tučnjave mušterija Sabrinah Fontelar izgovorila puno ružnih riječi.

- U jednom trenutku jednostavno se otelo kontroli. Ljudi misle ako radiš onda moraš sve trpjeti. Trpila sam jedno vrijeme, a ona je stvarno dugo vremena izbacivala puno smeća iz svojih usta - opisala je Chavolla.

Dodala je da zapravo nije imala namjeru udariti Fontelar, koja je na društvenim mrežama napisala da je prijavljena za nasilje zbog ove tučnjave.

Chavollin dečko, koji je svoju djevojku cijelo vrijeme pokušavao smiriti, objašnjava zašto nije intervenirao.

- Nisam ih pokušavao razdvojiti. Ne zaustavljaš tako veliku djevojku kao što je ona - rekao je.

Laura Meltzer, glasnogovornica policije u Las Vegasu, potvrdila je kako je Fontelar prijavljena za nasilje i zbog toga idućih dana mora doći na sud.

Fontelar je na Instagramu napisala kako je do tučnjave došlo nakon što djelatnica McDonald's-a nije htjela uzeti njezin novac za sok. No, svjedokinja koja je sve to vidjela tvrdi kako je do tučnjave došlo jer si Fontelar, koja se na društvenim mrežama predstavlja kao striptizeta, nije mogla platiti taj isti sok.