Dragan (61) se ne predaje: Čak i u kolicima mogu čistiti snijeg

Kad zapadne snijeg, nekako moram doći do tržnice u Španskom. Susjedi mi očiste rampu i oko zgrade, no staze i prostor oko semafora ostanu zatrpani. Tad uzmem lopatu i sam razgrćem snijeg.

Rekao nam je to Zagrepčanin Dragan Vasić (61), čije su se fotografije poput poplave proširile društvenim mrežama. Za to je zaslužna njegova susjeda koja ga je fotografirala dok je u početkom tjedna probijao put do staze i ulice.

- Kad čiste ralicom cestu, oni prođu gore-dolje. Ipak, nanesu snijeg na mjesta gdje je spušten rubnjak pa tu ne mogu prolaziti - rekao je Dragan dok je pokazivao prolaz. Dio uvijek očisti sam, no uvijek se netko nađe na ulici tko mu uskoči u pomoć.

Čisti svake godine

- Čistim snijeg tako da ga bacam malo lijevo, malo desno. Kad očistim komad, pomaknem kolica i nastavim raditi. Kad me vidi netko tko je u prolazu, odmah dođe do mene kako bi mi pomogao, uzme lopatu i očisti - hvali Dragan susjede i građane za koje kaže da imaju razumijevanja za njegov problem. Ipak, smatra da gradske četvrti nisu jasno odredile pod čiju točno ingerenciju spada čišćenje staza i dijelova za pješake koji nisu uz zgrade. Nažalost, ne zna se ni tko čisti požarne puteve, a nema ni kontrole.

- Kad se proširila fotografija na kojoj se vidi kako čistim, isti dan su došli radnici Zrinjevca i očistili staze. Ne znam jesu li to vidjeli ili ih je netko pozvao, no maknuli su sav snijeg - kaže Dragan. S istim problemom susreće se od 1989., otkad živi u Španskom. U kolicima je ostao 1983. nakon prometne nesreće, no to ga nije obeshrabrilo da ostane sam zatvoren u stanu.

- U naselju ima još ljudi u kolicima koji ovdje prolaze. Od snijega se čisti samo glavna ceste jer ovdje prolazi autobus. Sporedni putevi se zaboravljaju - prepričava Dragan iskustva. Pošto sam ne može sve očistiti, svojim primjerom želi dati jednu inicijativu svim građanima.

Treba raditi za društvo

- Ako to mogu ja odraditi za pet sati, zdrav čovjek može to za sat vremena. Ja imam volje za to, a kroz primjer želim aktivirati i druge - nepokolebljiv je Zagrepčanin. Dodao je da ljudi često u Španskom koriste staze ispod kojih prolazi vrelovod. Na njima nema leda i snijeg se tu najprije otopi.

- Moje naselje je inače dobro prilagođeno za ljude u kolicima, no trebalo bi spustiti još jedan dio rubnjaka kako ljudi ne bi morali stalo ići okolo. Susjedi dodaju da bi nam dobro došao i bazen u kvartu, no kažem da je najbitnije da se mi družimo. Kvart je dobar, a samo zajedno ga možemo napraviti boljim - zaključuje Dragan.