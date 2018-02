Dudi iz Zagreba: Na moj lungić padne svaka cura, kraljevski je!

POGLEDAJTE VIDEO:

Istraživanja kažu da parovi koji često zajedno kuhaju i uživaju u klopi ostaju skupa cijeli život!, kaže Katarina Brozinčević (33) iz Zagreba. Ona je prava gurmanka i zvijezda novog reality serijala “Ljubav ide kroz želudac” koji radimo u suradnji s Lidlom Hrvatska - prvog takvog u regiji. Naime, prikazivat ćemo ga na Facebook stranici 24sata, YouTube kanalu 24sata, a možete ga pratiti i na 24sata.hr.

Velika završnica očekuje vas na Valentinovo, a simpatična Katarina će s odabranikom na romantični spoj. Pobjednika naša Katarina odabire naslijepo i isključivo prema sposobnostima u kuhinji. Je li joj bolje sjela sočna riba, ukusni lungić ili torta sa sirom? Bit će slasno, a ljubavne iskre ili ulje s tave frcat će posvuda! U igri su tri mlada amaterska kuhara: Hrvoje Livaja (23), Marko Raić (32) i Dubravko Miličić (38).

Sva trojica tvrde da su majstori u kuhinji, a pokazali su i kako su pravi šarmeri na snimanju epizoda! Nakon što nam se u jučerašnjoj epizodi predstavila Katarina, večeras u 20.15 sati očekuje vas prvi kandidat i malo je reći da je senzacionalan.

U večerašnjoj epizodi Dubravko osvaja slatku curu lungićem.

U šali je rekao da bi je najlakše osvojio ako bi imao recept za devinu grbu, ali u konačnici se odlučio za malo manje ekstravagantni obrok. Iako se u nekim trenucima činilo da će komad mesa završiti ili na stropu ili na podu, Dudi je pokazao da zna znanje, a šarmom je osvojio i ekipu na snimanju. Tvrdi da mu je važno da partnerica ima nekog pojma o nogometu jer je on sportski novinar i neki pojmovi se moraju znati. Voli držati glavnu riječ u kuhinji, a savršeno druženje je s prijateljima na slasnoj večeri. Katarina za sve kandidate ima super savjet: Potrudite se kuhati poput moje mame, to je put do pobjede! Pratite nove epizode svaki dan u 20.15 sati, a ako želite sudjelovati, prijavite se na: ljubav@24sata.hr. Možete se prijaviti i SMS-om, a detalje pogledajte na 24sata.hr. Ako neku epizodu propustite, sve je na našim društvenim mrežama i YouTubeu te ih možete gledati kad vama odgovara.

Ako i vi želite sudjelovati - pokazati da ste najbolji chef, šarmantni gastro blogger ili samozatajni majstor kuhinje prijavite se na ljubav@24sata.hr. Prijaviti se mogu svi. U prijavi navedite svoje ime i prezime, mjesto stanovanja, čime se bavite te kontakt. Pošaljite nam i fotografiju.

