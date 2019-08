'Dva sata prije nastupa odvukli su me u bolnicu, nije mi dobro'

Dragi moji! ❤ Prvo da vam se javim da sam bolje. Nakon svih ljepih želja i preljepih pozitivnih poruka i misli, stvarno se osjecam bolje nakon stresne noci. Zao mi za sve vas koji ste jucer dosli u Pulu-Valturu i obecajem vam da cemo napraviti uskoro novi koncert. 🙏🏻🥰 Danas cu pokusat dat sve od sebe da se vidimo u Lenartu. 🤞🏻🤞🏻 toliko predivnih poruka i prekrasno osoblje u Pulskoj bolnici pomoglo mi je da budem danas spreman za Agatino noc da vidim sve vas koji jedva cekate da bude to naša noć. 💪🏻😉 Dat cu sve od sebe da dođem i da zapjevate sa mnom. Vidimo se večeras. Vaš Luka

