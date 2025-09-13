Obavijesti

MAJSTORI VIRALA

Florijan Lacko 'rastura' imitiranje Josipe Lisac: Evo, kako bi ona uživala na moru

Florijan Lacko 'rastura' imitiranje Josipe Lisac: Evo, kako bi ona uživala na moru
1
Foto: 24sata Video

TikTok influencer iz Zagorja poznatiji pod imenom Krumpierre, otkrio nam je kako je nastao njegov viralni video imitiranja Josipe Lisac kao vlasnice restorana, te gdje je pronašao inspiraciju za Lenu i Biserku

Mladi TikToker iz Zagorja, Florijan Lacko, jedan je od mnogih influencera čija je karijera započela iz čiste monotonosti života tijekom epidemije koronavirusa. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

- Jednu večer sam legnuo i razmišljao kao bi bilo fora snimiti taj video. Imitacija Josipe Lisac je već godinama popularna u društvu - ispričao nam je Florijan. 

Njegov video u kojem glumi Josipu Lisac kako se javlja na telefon svog restorana i uzima narudžbu 'štuke u šlagu', ima preko pola milijuna pregleda na TikToku. 

Ipak, Krumpierre je poznat i po skečevima u kojima glumi razgovore između Lene koja živi u Njemačkoj i Biserke, njezine sestrične, iz Zagorja kojoj Lena jako 'ide na živce'.

Pogledajte video: 

@krumpierre

Guten Morgen Bibić ☕️🐓🤍

♬ original sound - Florijan

- Za Biserku sam inspiraciju pronašao u svojoj mami. Ona je klasična zagorska mama, ne mislim ništa loše - iskreno nam je rekao, a evo i od kud zna njemački jezik.

- Pričao sam ga tečno u osnovnoj školi jer ja i moja obitelj imamo duboku povijest u Njemačkoj, tako da je Lena zapravo stvaran lik. 

Iako joj 'ide na živce', Biserka voli kada ju Lena odvede na more, ali Lena nije očekivala tolike cijene. 

Pogledajte video: Što su Biserka i Lena jele na moru

@finimini.podravka Pun želudac, pun džep. Tako se preživljava ljeto! 🍜☀️ @Florijan #finimini #podravka #noodles #godišnji #juha ♬ original sound - Fini-Mini

A kako je na Jadranskom moru uživala Josipa Lisac u Florijanovoj imitaciji, pogledajte u videu na YouTubeu, TikToku, Instagramu i Facebooku. 

Pogledajte i Duškinu slatku ladicu:

VIDEO
Fotografkinja i influencerica Duška Stepanov otkrila je kako je nastao njezin hit video - 'slatka ladica'. | Video: 24sata Video

