TikTok influencer iz Zagorja poznatiji pod imenom Krumpierre, otkrio nam je kako je nastao njegov viralni video imitiranja Josipe Lisac kao vlasnice restorana, te gdje je pronašao inspiraciju za Lenu i Biserku
Florijan Lacko 'rastura' imitiranje Josipe Lisac: Evo, kako bi ona uživala na moru
Mladi TikToker iz Zagorja, Florijan Lacko, jedan je od mnogih influencera čija je karijera započela iz čiste monotonosti života tijekom epidemije koronavirusa.
- Jednu večer sam legnuo i razmišljao kao bi bilo fora snimiti taj video. Imitacija Josipe Lisac je već godinama popularna u društvu - ispričao nam je Florijan.
Njegov video u kojem glumi Josipu Lisac kako se javlja na telefon svog restorana i uzima narudžbu 'štuke u šlagu', ima preko pola milijuna pregleda na TikToku.
Ipak, Krumpierre je poznat i po skečevima u kojima glumi razgovore između Lene koja živi u Njemačkoj i Biserke, njezine sestrične, iz Zagorja kojoj Lena jako 'ide na živce'.
- Za Biserku sam inspiraciju pronašao u svojoj mami. Ona je klasična zagorska mama, ne mislim ništa loše - iskreno nam je rekao, a evo i od kud zna njemački jezik.
- Pričao sam ga tečno u osnovnoj školi jer ja i moja obitelj imamo duboku povijest u Njemačkoj, tako da je Lena zapravo stvaran lik.
Iako joj 'ide na živce', Biserka voli kada ju Lena odvede na more, ali Lena nije očekivala tolike cijene.
A kako je na Jadranskom moru uživala Josipa Lisac u Florijanovoj imitaciji, pogledajte u videu na YouTubeu, TikToku, Instagramu i Facebooku.
