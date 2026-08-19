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Gdje ste bili na godišnjem i koliko ste potrošili? 'Oko 1500 eura za deset dana na moru'

Piše 24sata video,
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Gdje ste bili na godišnjem i koliko ste potrošili? 'Oko 1500 eura za deset dana na moru'
Foto: 24sata Video
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Pitali smo prolaznike gdje su bili na godišnjem odmoru i koliko su potrošili. Većina odgovorila da je bila kod obitelji ili prijatelja. Je li na moru doista tako skupo? Pogledajte u videu

Dok je za neke godišnji već završio, neki tek čekaju svoj odmor. Pitali smo prolaznike u Zagrebu gdje su bili na godišnjem odmoru i zašto su odabrali baš tu lokaciju.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Većina prolaznika odgovorila je da je bila na ljetovanju u Hrvatskoj kod nekog svog - obitelji, prijatelja, poznanika. Jedna prolaznica je čak rekla da na more ne bi ni išla da dolje nema djeda, do druga prolaznica ljetuje i u Hrvatskoj i u Grčkoj. 

Što se tiče potrošnje jedna je prolaznica rekla da su izlasci na moru postali izuzetak, a ne pravilo. 

- Jako je skupo. Mislim da su tu cijene nerealno visoke za naše prilike. 

A jedan prolaznik nam je priznao da je za 10 dana u Zadru potrošio otprilike 1000 do 1500 eura bez smještaja. 

Koliko ste vi potrošili na godišnjem odmoru i gdje ste bili? Pišite nam u komentare. 

Pogledajte i video ostavljaju li Zagrepčani napojnice: 

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