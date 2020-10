Glumci iz 'Firme' otkrili koji je bio njihov prvi posao: Bio sam konobar, to je čista psihoanaliza

Popularni glumci iz novog serijala oriđiđi produkcije 24sata 'Firma' odgovorili su na isto pitanje - koji je bio njihov prvi posao. Neki su počinjali kao konobari, a neki su odmah znali čime će se baviti cijeli život

<p>Moj prvi posao je bio sa 14 godina u jednoj lokalnoj trgovini. Kako živim na moru, rad sezonom je skoro pa i obavezan. Prvo sam radio s voćem i povrćem, a onda na dugo iščekivanoj poziciji - blagajnik! Obožavao sam raditi na kasi. Nije to dugo trajalo jer bi nakon smjene uvijek bilo minusa. Na tom sam se poslu zadržao skoro pa četiri ljeta i ono čega se najviše sjećam je šefica Lili. To je bila jedna starija gospođa koja je znala radnike pozvati na red i naučiti ih pokoju šegavu. Mislim da je bila ključna osoba za moje današnje radne navike, rekao je Marko Braić.</p><p>Glumac kojeg najviše pamtimo iz serije 'Na granici' ima novu ulogu u 'Firmi', serijalu <strong>24sata oriđiđi produkcije.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE 1. EPIZODU SERIJALA ZA LJUDE KOJI RADE: Ono kad dolazi strani investitor</strong></p><p>Ili kako ga mi više volimo zvati - to je serijal za sve one koji rade. O da, jako puno vas će se prepoznati u situacijama koje rekreiraju glumci, od prepirka s kolegama do okretanja očiju šefu iza leđa.</p><p>Uz Marka Braića tu su i Petra Kurtela i Zoran Pribičević, dvojac kojeg smo prije 15-ak godina upoznali u seriji 'Zabranjena ljubav', Marko Cindrić, najpoznatiji po ulozi u kultnom filmu ZG80, zatim Vesna Ravenšćak, Marija Kolb, Manuela Svorcan i Zoran Simikić. U jednoj od epizoda pojavljuje se i fantazija svih muškaraca, pjevačica, a sad i glumica Lidija Bačić. </p><p>O svom prvom zaposlenju raspričali su se i Kurtela, Pribičević te redatelj serijala, Igor Barberić.</p><p>- Bila sam demonstrator na prvom fakultetu, ako se to uopće računa. Nije bio neki spektakl, ali sam se osjećala korisnom i svidjelo mi se zarađivati, iako se radilo o simboličnoj svoti - rekla je Kurtela, koja u seriji glumi Petru, bivšu manekenku koja pazi na sklad i harmoniju u uredu, ili barem tako ona misli.</p><p>Veliki šef u 'Firmi' je Zoran Pribičević. Ne može se zamisliti u toj ulozi u stvarnom životu, ali mu je u 'Firmi' to baš prirodno sjelo. A svoj otvoreni i simpatičan karakter na početku je brusio u kafiću.</p><p>- Radio sam prvo kratko u kuhinji, a onda sam duže vrijeme konobario. Bilo je to fizički vrlo naporno i sjećam se da sam izgubio otprilike četiri kilograma. Kao konobar se zaista svega nagledaš - od super genijalnih ljudi do potpunih luđaka, tako da je to pravi studij psihoanalize - rekao je Pribičević. Igor Barberić već se u samim počecima počeo baviti strukom, a s godinama je svoje znanje nadograđivao. </p><p><strong>POGLEDAJTE URNEBESNE SITUACIJE S POSLA U SERIJALU 24SATA ORIĐIĐI PRODUKCIJE 'FIRMA':</strong></p><p>- Moj prvi posao, odnosno povremena gaža, bio je na Omladinskom Radiju 101. Bilo je to još na samom početku radija u prvih nekoliko godina. Jako se dobro sjećam svega jer mi je omladinski tada bio jako kul i sviđao mi se njihov novi, moderni i kreativni pristup mediju radija. Bio sam jedan od voditelja i pisaca u emisiji 'Zdravo maleni, zdravo svi'. Išla je u subotu ujutro i, kad sad razmišljam, nije bilo daleko od ovoga čime sam se sad bavio tijekom rada na 'Firmi'. Bio je to kao neka vrsta skeč emisije za mlađe naraštaje, tinejdžere. Izmišljali smo goste i nestvarne priče koje su se događale u školama te snimali parodije na reklame. Sve u svemu jako kreativno doba i zahvalan sam da mi je to bio prvi posao - rekao je. </p><p>Popularne glumce u zabavnim situacijama na poslu pratite na <strong>YouTube kanalu 24sata</strong>, na <strong>Facebooku,</strong> <strong>24sata.hr,</strong> a kratke isječke iz serijala gledajte na <strong>Instagramu 24sata i Tik Toku.</strong></p>