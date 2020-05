Glumica iz Drugo ime ljubavi: 'Svako malo me uhvati fjaka'

Na glumu gledam kao na dugu vezu. Na početku je idealistično i to gledaš kroz šareni prozor, a kasnije vidiš i probleme u tom odnosu. Prije premijera postoji dosta nervoze, dosta ispitivanja, odgovornost i prema sebi i prema kolegama i prema cijelom procesu. To su izazovi koji znaju biti iscrpljujući. Ali, iskreno, nikad nisam zažalila. To je veliko veselje i ljubav, rekla je glumica Franka Klarić (33).

POGLEDAJTE 24 PITANJA S FRANKOM KLARIĆ:

Šibenčanku trenutačno gledamo u hit seriji 'Drugo ime ljubavi', gdje glumi medicinsku sestru Anu Tomić. Iako je glumački zanat brusila na kazališnim daskama, mlada glumica kaže da je otvorena za sve projekte u koje ima povjerenja, od kolega do redatelja i scenarista.

- Obzirom da sam bila na početku i kraju snimanja serije serije 'Drugo ime ljubavi', nisam imala vremena s nekime se posebno zbližiti, ali imala sam odlične razgovore s Vladom Posavcem, Mladenom Vulićem… Super sam surađivala i s Elizabetom Brodić, Momom i Slavkom - rekla je.

Pred kraj srednje škole je pomislila da bi mogla glumiti i to raditi cijeli život, a kroz osnovnu i srednju školu pohađala je mnoge dramske radionice. Kaže da je dosta uloga odbila jer je smatrala da je previše sramežljiva i nesigurna.

- Najzahtjevnija uloga je svaka kojoj pristupaš profesionalno i sa srcem. No, ipak bih se odlučila za ulogu Maureen Folan u predstavi Ljepotica iz Leenanea - rekla je. Dodaje kako se može poistovjetiti sa svim likovima jer smatra da mi kao ljudi imamo puno toga skrivenog u sebi, ali o nama ovisi što ćemo od toga njegovati.

Pitali smo je i kako izgleda njezin radni dan na setu.

- Često se zna dogoditi da je buđenje rano, oko pet, šest, nakon dolaska na set ide se u šminkeraj i frizeraj, gdje te uvijek djevojke dobro oraspolože. Zatim odlazak u glumačku sobu gdje s kolegama prolazim tekst i onda ide scena po scena, sve dok ne završimo - rekla je. U izolaciji trenutačno čita, gleda filmove i serije, prakticira jogu i meditaciju, a prva stvar koju će napraviti nakon što ova kriza završi je posjetiti roditelje u Šibeniku.

- Da sam Šibenčanka vjerojatno bi me odao južnjački temperament, rekla bih da sam dosta glasna, maslinovo ulje obavezno imam doma, smeta mi južina, fjaka me uhvati pa moram malo prileći, a i lokal patriota sam - Šibenik - uvik su moji najbolji i najposebniji - priznala je kroz smiješak.

Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata.

POGLEDAJTE 24 PITANJA S MOMČILOM OTAŠEVIĆEM: