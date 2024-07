Glumica Lana Gojak Bajt priznala: ‘Nisam bila pozvana na audiciju ‘Ne daj se, Nina’

Glumica Lana Gojak Bajt ispričala je da je idealno odgovarala ulozi 'Ne daj se, Nina' jer je izgledala kao glumica iz originalne serije. Kasting je trajao skoro 6 mjeseci, a Lana priznaje da je više kazališna glumica, nego filmska.

- Nemam baš filmskih i televizijskih ponuda - priznaje Lana.

Glumica kaže da nikad nije bila pozvana na kasting za seriju ‘Ne daj se, Nina’, čije je bila glavno lice.

- To je bila moja prva televizijska uloga. Moram priznati da me nitko nije zvao na kasting. Tada sam skužila, što je konkurencija među glumcima. Živiš s osobom, koja ti nije rekla za kasting, a kad pitaš ‘gdje si bila’, kaže da je bila na kavi - iskreno je ispričala Lana.

Foto: Jakov Š./Privatan album

Najnovija njezina predstava je ‘Babinjak’, to je prva predstava nakon što je rodila dijete.

- Kerekeš me nazvao jedan utorak popodne i pitao što radim sutra navečer, jer je trebao da uskočim u njegovu predstavu umjesto druge glumice. Tako me on naglo i neočekivano povukao natrag na pozornicu - smije se glumica, ali je otkrila da je njezin suprug mislio da je ona luda.

Foto: Siniša Bajt

Njezin privatan i poslovan život su jako isprepleteni jer i suprug i ona rade na podcastu 'Mame kod Lane'.

- Znamo biti cijeli dan zajedno, to ponekad zna biti zahtjevno, napeto i iscrpljujuće. Nije uvijek lako uskladiti brigu za dijete, posao, te pronaći vrijeme za nas kao par, ali stvaramo zajedno i to nas trenutno jako motivira. Tajna uspješnog braka je u vremenu, koje provodimo zajedno - odemo u kino ili kod prijatelja - savjetuje glumica.

VIDEO Kazališna i televizijska glumica Lana Gojak Bajt, poznata po glavnoj ulozi u seriji 'Ne daj se Nina', gošća je ovotjedne epizode Velikog intervjua. Otkrila nam je detalje sa snimanja serije koja je zaludjela Hrvatsku prije 16 godina, te dala savjete o djeci, odgoju i majčinstvu. | Video: 24sata Video