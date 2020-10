Glumice iz 'Firme' otkrile u koga su tajno bile zaljubljene kao male: 'Svakako Patrick Swayze'

Marija Kolb i Vesna Ravenščak dio su ženskog tima u 'Firmi'. Novi serijal 24sata oriđiđi produkcije pratite na svim našim platformama, a nova epizoda slijedi u četvrtak u podne na YouTube kanalu 24sata

<p>To se često mijenjalo, u korak sa sazrijevanjem. Nemam baš idole, ali u neke sam glumce i glumice zaljubljena i danas, u umjetničkom smislu. Primjerice, u Christiana Balea i Charlize Theron. Nerado izdvajam jer me mnogi inspiriraju i mnogima se, na kreaciji i rezultatu, zaista divim, rekla je Marija Kolb (38).</p><p>U serijalu 24sata oriđiđi produkcije 'Firma', Marija glumi Jasnu, novu zaposlenicu kojoj je cilj što prije uklopiti se u kolektiv. Njezinu uloga slijedi u novim epizodama koje možete pratiti na svim našim platformama - na 24sata.hr, YouTubeu, Facebooku te na Instagramu i Tik Toku.</p><p>- Jasna je sposobna i profesionalna, ali malo luckasta i otkačena suradnica. Lijepa je, ali nesvjesna svog izgleda. Nova je u firmi i zapravo još traži svoje 'mjesto pod suncem'. Ambiciozna je i želi napredovati, cilj joj je jednoga dana postati šefica. No ne „preko leševa". Dobrodušna je i želi da je kolege, kao novopridošlu, prihvate i zavole - rekla je Marija. Njezina kolegica Vesna Ravenščak (45), odnosno Rajna, u 'Firmi' je totalna suprotnost. Ona zna sve o svom kolektivu u firmi, kao i on o njoj.</p><p>- Rajna je zgodna žena u najboljim godinama. Naravno da imamo sličnosti. Zapravo smo iste. Ja sam zgodna žena u najboljim godinama. Rajna je, priča se uokolo, tračerica. Ali suosjećajna. Empatična. Friendly - branila je Vesna svoj lik. S njezinim odabirom 'girly crush-a' složit će se većina ženske populacije.</p><p>- Joooj, bila sam zaljubljena u Patricka Swayzea. I Annie iz mjuzikla 'Annie'. I u 'Jadnike' Victora Hugoa. Možda zvuci pretenciozno, ali gledala sam neki koncert na tv-u ne znajući tada da su to 'Jadnici' i da ću jednoga dana plakati gledajući ih na Broadwayu - rekla je.</p><p>Dio seta u novom serijalu su i Petra Kurtela, Zoran Pribičević, Marko Braić, Zoran Simikić, Manuela Svorcan, a redatelj je Igor Barberić.</p>