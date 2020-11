Hrvati pogađali srpske izraze: 'Budjelar? Nije li to buldožer?'

JoomBoosov youtuber i poznati prankster, Magic Leon, izazvao je ljude u centru Zagreba i tražio od njih da pogode što znače srpski izrazi ofinger, ćorisati, bešika... Mnoge prolaznike je dosta zbunio svojim upitima

<p>Bešika, bešika... To je ono što se ljulja? Ono u čemu se dijete ljulja dok spava? Mora da je to, inače ne znate ni vi. Ili?, pokušao je ovako jedan prolaznik objasniti značenje riječ 'bešika', odnosno - mjehur.</p><p>Ovaj izraz je sve najviše namučio, pogotovo kad im je Leon pokušao pomoći i rekao da se radi o organu. Samo je jedna gospođa koju je zaustavio na Cvjetnom odmah znala točan odgovor.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Na gotovo istim mukama prolaznici u centru Zagreba bili su i s pojmom 'sočiva' (leće), ali onda je 'ofinger' spasio stvar. To su skoro svi odmah pogodili.</p><p>- To me podsjeća na neki predmet... Ček, ček, pa to je vješalica - gotovo bez muke je rekla jedna cura na Trgu, a uz malu Leonovu pomoć ovaj pojam je odmah pogodio još jedan Zagrepčanin.</p><p>Nakon ofingera, opet su krenule muke, ovoga puta po 'budjelaru'. </p><p>- Što je to? Koji je to uopće jezik? Ne znam, stvarno ne znam što je to - očajna je bila jedna prolaznica, a druga je Leona zamolila da joj da malo vremena za razmisliti. Ali se na kraju nije mogla sjetiti o čemu se radi. </p><p>- Tipa, je li to možda buldožer? - htio joj je pomoći njezin partner, ali nije bio baš blizu. Budjelar zapravo znači novčanik.</p><p>Koji su srpski izrazi još namučili Zagrepčane i kako je prošao još jedan Leonov eksperiment, pogledajte u novom videu na <strong>JoomBoos YouTube kanalu.</strong></p><p> </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO:</b></p>