Ima jedan dan i već je navijač: Mathiasu obukli kockasti bodi

Najmlađi navijač “vatrenih”, Mathias Milivojević iz Rijeke, rođen je u noći na subotu u 00.53 sati i zavolio je Hrvatsku reprezentaciju od kada je prvi put udahnuo zrak.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1200444 / ]

- Presretni smo! Ovo je za nas povijesni dan jer, uz to što nam se rodio sin, Hrvatska je pobijedila i ušla u polufinale Svjetskog prvenstva. Sreći nema kraja - kaže ushićeni otac Rinaldo (27), inače strastveni navijač, bivši nogometaš, licencirani nogometni trener dječaka od 6 do 18 godina i direktor sport menadžment agencije koja zastupa mlade nogometaše.

- Rođenje sina najljepši je trenutak u našem životu, a kako jabuka ne pada daleko od stabla, nadam se da će i on jednog dana zavoljeti nogomet poput mene i supruge Kristine, koja je također strastvena navijačica. Naravno, nećemo ga ni u što forsorati, on će sam odabrati svoj put, no bio bih sretan kad bi i njemu nogomet ‘legao’ prirodnim putem - za svog bebača kaže nasmijani otac Rinaldo.

Budući da je na porođaju težio “debelih” 4,2 kilograma i protegao čak 56 centimetara, tata Rinaldo šali se da bi, zbog velike konstitucije, jednog dana mogao biti drugi Dejan Lovren.

Odmah nakon rođenja, ponosni roditelji preslatkom su sinčiću odijenuli bodi na kockice koji mu je darovao budući kum. Njegov stric Maro, tj. Rinaldov 14-godišnji brat, također nogometaš, koji je kapetan HNK Rijeke do 14 godina i hrvatski reprezentativac do 14 godina, svom nećaku darovao je nogometnu loptu kako bi s mamom već i u bolnici guštao u navijanju.

- Rođenje sina proslavit ćemo u nedjelju u krugu rodbine i prijatelja. On i mama trebali bi iz bolnice doći kući u ponedjeljak, a onda se nadam da ćemo slaviti i pobjedu ‘vatrenih’ u polufinalu protiv Engleske te i u finalu protiv Belgije. U svakom slučaju ovo je za nas godina za pamćenje i nadam se da ćemo uz rodjenje sina doživjeti i to da svi zajedno obilježimo i povijesni rezultat naših nogometaša - zaključuje presretni otac najmlađeg navijača hrvatske nogometne reprezentacije i dodaje da će polufinale pratiti kod kuće, uz prijatelje i malog Mathiasa.

- Nadamo se da Mathias neće zaspati te da nećemo morati biti tihi da ga ne probudimo jer će nam to kao navijačima biti vrlo teško - rekao je Rinaldo.