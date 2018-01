Ivano (3) ima leukemiju i treba donora: Samo želim ozdraviti!

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Bilo je to samo tri dana prije Božića, baš kad se cijela obitelj opustila, sretna što se bliži zadnji dan terapije održavanja koju je mali Ivano trebao primiti. Trebalo je to biti baš u četvrtak.

Umjesto toga, dječak koji će u ožujku napuniti tri godine sad leži u zagrebačkoj Klinici za tumore i bori se za život. Za tri mjeseca trebali bi mu transplantirati koštanu srž i tako bi, kaže njegov otac, imao goleme šanse da ozdravi. Međutim, treba naći kompatibilnog donora, a bitka s vremenom i više je nego žestoka.

- Braća i sestre su inače najidealniji donori koštane srži. Ivano ima dvije sestre u dobi od 4 i 6 godina, ali ni jedna, nažalost, od njih ne odgovara. Ne odgovaramo ni supruga i ja. Što da kažem, moje srce baš nema sreće - očajan je Danijel. Dodao je da se pravi donor trenutačno traži u cijeloj Hrvatskoj, ali i da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pretražuje međunarodni registar donora.

- Ne možete to razumjeti. Nitko to ne može razumjeti ako mu dijete nije bilo bolesno. To je nešto što razori cijelu obitelj. Uništilo je moje roditelje i roditelje moje supruge te sve koji nas okružuju. Iza nas su stotine neprospavanih noći i neopisiv strah kroz koji smo prošli i još prolazimo - priznao je Ivanov otac.

Sa suprugom Lidijom svaku noć se izmjenjuje u bolnici u kojoj bdiju uz svojeg malog bolesnika. On, pak, prima iznimno jake lijekove zbog kojih je, kaže Danijel, nekad potpuno neprepoznatljiv, i to im slama srce.

Čim pojede, počne se tresti

- Od kortikosteroida koje prima zaradio je takozvanu vučju glad. Odjednom može pojesti i 20 puta više hrane nego inače. Ali to nije normalna glad. Dok mu pripremamo hranu, stoji pored nas i trese se. Čim pojede, počne se tresti jer želi još. U samo dva tjedna sav se izobliči. Osim toga, ništa ga ne zanima. Možeš mu dati 1000 igračaka, ali neće ni trepnuti. Kao da je pod utjecajem droge. I na kraju, ljut je na cijeli svijet - otkrio je Danijel pakao kroz koji prolazi obitelj. Ivana opisuje kao ekstremno pametnog dječaka koji je s tek navršene dvije godine znao nabrojiti sve boje na engleskom jeziku, a ima i sjajnu motoriku te je znatiželjan i veseo. Međutim, od rođenja, tvrdi njegov tata, nije imao sreće. Iako su im na porođaju rekli da je zdrava beba, nakon samo dva sata liječnici su im došli reći da je Ivano rođen s atrezijom anusa, odnosno da nema razvijen analni otvor. Ubrzo su ga operirali, ali nakon toga imao je puno problema.

- Nije mogao mokriti, sve ga je boljelo i peckalo, morali smo mu osam puta na dan stavljati kateter. Nakon nekoliko mjeseci sve se normaliziralo i onda mu je 4. siječnja 2016. godine otkrivena leukemija. Liječnici su mi rekli da nema šanse da preživi. Tad sam se samo kiselo nasmijao i rekao im da će vidjeti da nisu u pravu - prisjetio se Danijel.

I danas je uvjeren u svoju teoriju. U šali kaže da je Ivano pravi mali projektil i da će sigurno ozdraviti, samo da se neke stvari poslože.

Nakon što mu je dijagnosticirana leukemija, Ivano je gotovo bez prekida u bolnici proveo devet mjeseci.

- Bolnica je bila sav njegov svijet. Za drugo nije ni znao. Zbog toga je, kad bi nas ponekad i pustili doma, bio izvan sebe. Bio je ekstremno ljut i nije htio biti doma. Divljao je i samo se želio vratiti natrag u bolnicu - s gorčinom će Danijel. Međutim, dugotrajne kemoterapije su se isplatile. Bolest je ušla u remisiju, odnosno počela se povlačiti. Počeo je primati terapiju koja je takvo stanje trebala održavati. U četvrtak je trebala biti zadnja, da pred sam Božić nisu otkrili najgoru moguću stvar. Obitelj sad sve nade polaže u pronalazak odgovarajućeg donora. To može biti svatko u dobi između 18 i 40 godina i tko je uz to zdrav. Dovoljno je da ode u jedan od osam centara diljem Hrvatske i izvadi krv. Centri postoje u Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu, Zadru, Varaždinu, Dubrovniku i KBC-u Zagreb.

- Krv prikupljena u svakom od tih centara odlazi u KBC Zagreb, u kojemu se onda podvrgava tipizaciji - rekli su nam u Zakladi Ana Rukavina. Tipizacija je postupak koji traje neko vrijeme pa obitelj Marušić moli sve koji žele pomoći njihovu sinu da se što prije podvrgnu vađenju krvi.

'Operacija je rizična, ali nemamo izbora'

- Ako se u roku od tri mjeseca ne nađe donor koji 100 posto odgovara, onda će tražiti nekoga tko odgovara u nešto manjoj mjeri i tako sve dok ga ne nađu. Međutim, donor koji ne odgovara sa 100 posto šanse nego manje automatski pruža manju šansu za ozdravljenje mojem sinu - objasnio je Danijel. Same operacije, kaže, užasno se boji, koliko god ona može biti novi početak za dječačića.

- Jako je rizična, ali nemamo izbora. Lijekovi mu očito nisu pomogli jer se bolest vratila, tako da sad samo transplantacija dolazi u obzir. Ipak, silno želimo da dobije novu koštanu srž koja nema veze sa starom i uz pomoć koje može imati novi život - rekao je hrabri otac. Dodao je kako su bezuspješno pokušavali otkriti uzrok Ivanove leukemije.

- Nitko to ne zna reći. Moguće da je sve to zbog lijekova koje je primao od rođenja zbog bolesti s kojom se rodio, ali nije rečeno. Razgovarao sam s brojnim liječnicima o tome, ali nema pravog odgovora - objasnio je.

Leukemija je zloćudna bolest krvotvornih organa, uglavnom koštane srži. Bolest se očituje u promjenama, najčešće bijelih krvnih stanica (povećanim brojem nezrelih leukocita u krvi) koje imaju smanjenu sposobnost obrane organizma od bolesti.

- Na jednom pregledu imao je 800 leukocita umjesto od 10 do 15, koliko je normalno. To je bio stravičan nalaz koji nam je srušio svijet. Zato molim sve ljude dobre volje da nam pomognu, da pomognu Ivanu da živi. Mnogima jedno obično vađenje krvi nije nikakav problem, a nama će možda značiti cijeli svijet. Osim toga, ako ne spase mojeg Ivana, svojim činom mogu spasiti nekog drugog - rekao je Marušić.