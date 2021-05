Nedaleko od najdubljeg jezera na svijetu, u velikom sibirskom gradu Irkutsku, rodio se ruski poduzetnik Dmitri Vasenin, koji se u Hrvatsku doselio prije pet godina. U Hrvatskoj je otvorio nekoliko pubova, a za YouTube kanal 24sata ispričao je kako je to sve izgledalo.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kod nas u Sibiru je jako hladno po zimi, a po ljeti je jako vruće. No klima je prilično suha – osjećaj nije kao da je -35, to jest nitko ne umire od hladnoće. Na primjer, kada je ovdje u Zagrebu -10, mogu to usporediti s -30 u Irkutsku - ispričao nam je Dmitri.

Dmitri je tijekom studija radio kao barmen u pivnici u Irkutsku, nakon čega je uslijedio nagli napredak u njegovoj karijeri - sa 26 godina dobio je ponudu da se preseli u Zagreb i sada je suvlasnik četiri puba u Hrvatskoj. Našalio se kako su ljudi u Hrvatskoj u početku mislili da je dio ruske mafije.

- O Rusima postoje mnogi stereotipi. To je u prvom redu votka, onda da je u Rusiji uvijek hladno, a da su Rusi obavezno mafijaši i bogataši. Kada smo počeli s radovima na prvom pubu, dok još nismo nikoga poznavali, svi su nam svoje usluge naplatili 3 puta skuplje, što smo saznali naknadno. Sad imamo arhitekta koji nam pomaže - ispričao je Dmitri.

Njegova majka nije bila sretna da će raditi u pubu, ali Dmitri priznaje da otkad radi s alkoholom, skoro je prestao piti. U međuvremenu je sreo puno Hrvata koji znaju piti alkohol kao i Rusi.

U Rusiji tvrtka ima 80 pubova i ni jedan nema konobara, poput klasičnih engleskih i irskih pubova, te funkcioniraju po principu samoposluživanja.

- Taj smo princip slijedili i ovdje, premda su nam lokalci odmah rekli da u Hrvatskoj to nema smisla. U početku im nismo vjerovali, no dočekala nas je smiješna slika – lokalni gosti koji dolaze, sjednu za stol i čekaju. A kada bismo im prišli i rekli: „Oprostite, ovdje nemamo konobare“, ljudi bi ustali i jednostavno otišli - objasnio je.

POGLEDAJTE VIDEO:

