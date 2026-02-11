Jan Kerekeš o spotu za 'Mucho Macho': 'Bubnjar se najviše namučio s četiri žene oko njega'

Definitivno se najviše namučio bubnjar Dario. Četiri žene koje znaju plesati ulovile su njega koji ima dvije lijeve, komentirao je Jan Kerekeš spot pjesme 'Mucho Macho' s kojom će se njegova grupa 'Cold Snap' predstaviti na ovogodišnjoj Dori.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovaj hrvatski metal sastav iz Varaždina nastupit će u prvom polufinalu koje se održava 12. veljače. Kerekeš, koji je frontmen benda, zadovoljan je reakcijama publika - i na samo pjesmu, ali i na spot. Otkrio nam je da su spot snimali dva dana, a režirali su ga 'klinci' iz susjedstva.

- U startu sam znao da ne želimo raditi 'tamni' metal spot. Htio sam napraviti spot koji, pogotovo kad smo se dogovorili da ide za Doru, da konkurira za Eurosong, da bude spot koji je pun pozitive i to je i nama bilo potrebno. Nakon prošle godine, nakon svega što smo prošli, mislim da je bilo potrebno da imamo te boje u spotu da spot bude živ, da jako puno ljudi bude uključeno u spot i da se svi dobro zabave - ispričao je Kerekeš.

Foto: Roberto Pavic roblfc1892

Početak prošle godine bio je vrlo težak za bend, ostali su bez gitarista Nine Friščića, ujedno i jednog od osnivača. Kako nam je Jan Kerekeš otkrio, upravo im je on rekao da nikada ne prestanu svirati i to je bio jedan od razloga da se prijave na Doru.

O samom nastupu na pozornici Dore nam nije mogao puno otkriti, ali rekao je kako će biti žestoko.

- Mi smo jednostavno htjeli prikazati Cold Snap i mislim da mi je nastup bilo intrigantnije napraviti. To da ne ostane ništa što je predugo bilo da stvarno do izražaja dođe pjesma, a opet da mi budemo onakvi kakvi smo inače na pozornici - znači ful energični nastup, a povezan apsolutno moment animacije - objasnio je Kerekeš.

Foto: Roberto Pavic roblfc1892

Što je još otkrio o pjesmi i spotu, saznajte na YouTube kanalu 24sata.