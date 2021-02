Mislim da je vrijeme 80-ih u seriji prezentirano sjajno što se tiče produkcijskih uvjeta jer nije baš tako jednostavno napraviti ulice i prostore iz tih vremena, a mene to izrazito zabavlja jer se na neki način i kroz tu priču vraćam u djetinjstvo, rekla je glumica Jelena Miholjević. Trenutačno je gledamo u četvrtoj sezoni serije 'Crno-bijeli svijet', a o ulozi Ksenije ima samo riječi hvale. Kaže kako je stvorena za nju.

POGLEDAJTE VIDEO: 24 PITANJA S JELENOM MIHOLJEVIĆ

- Čim sam pročitala scenarij pomislila sam, 'ova žena, to sam ja'. I onda sam išla na casting. Goran Kulenović me pozvao i dobila sam ulogu i onda kada smo se već sprijateljili pitala sam tko je još bio na castingu, a on mi je rekao: 'pa nitko, samo sam tebe zvao' - rekla je. Pitali smo je koji ju od njezinih dvojice sinova u seriji više živcira - Kipo ili Žac, odnosno glumci Filip Riđički i Karlo Maloč.

- Žac. Kipo je ipak samostalniji i sad će biti tata. On je već gotov čovjek, a oko Žaca stalno nešto - rekla je. Više puta je govorila kako su ona i Jelena slične.

- Konstantna briga za druge, živčanost, ali ona je malo hrabrija od mene. Ja znam upasti u melankoliju, a ona ne. Kako bih rekla, sveprisutna je majčinska napetost - rekla je. Trenutačno igra u predstavi s glumcem Draženom Čučekom u Teatru Rugantino 'Uvijek će nam ostati ljubav'. Čuček je njezin fiktivni suprug, a režiser Dario Harjaček pravi.

- To je predstava o ljubavi, o emocijama. Čuček i ja se sjajno slažemo, a i Dario s nama. Baš smo odličan trojac. Volim raditi sa suprugom i prijateljima. Volim biti jedina žena na sceni jer tada sva pažnja bude na meni - rekla je te dodala kako je ovisna o svome poslu. Raspričala se o i trenutačno aktualnoj temi o seksualnom uznemiravanju, pogotovo u glumačkom svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nisam imala s tim iskustva, ali svjesna sam da je to sreća. Mislim da je to jako važna tema i mislim da ako to riješimo da će se stvari popraviti i krenuti u boljem smjeru. Srce me boli kad vidim kroz što ljudi prolaze. Solidariziram se s kolegicama i kolegama, nije to isključivo samo ženski problem i ženska bol - rekla je Jelena.

Bilo je castinga na kojima je dobivala 'odbijance', ali kaže kako ih nije brojala.

- I kad dobijem, shvatim da je to tako trebalo biti i ne razmišljam više o tome. Uvijek ih ima - rekla je kroz smijeh.

Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata.