Moj profesore, on je razbio svog BMW-a. To je najveći problem, i veći nego što mi možemo spoznati. Automobili sa zadnjim pogonom se lako mogu zanijeti. U ovakvim situacijama može doći do puno, puno većih posljedica, međutim sva sreća da nikome ništa nije bilo, rekao je Juraj Šebalj na početku nove epizoda Tko je kriv?

POGLEDAJTE VIDEO:

U studiju 24sata ponovo su se sastali Juraj Šebalj, profesor Rajko Horvat i voditeljica Maria Grigoryan Vučković kako bi nam donijeli novu dozu zabave i edukativnog sadržaja analizirajući prometne nesreće. U prvoj nesreći bili smo u jednom tunelu gdje je došlo do lančanog sudara.

- Ovdje je važno upaliti sve pokazivače smjera, a postoji greška i kod vozila koja su imala nesreću. Morali su osigurati mjesto nesreće kako bi svi vidjeli da se nešto događa ispred njih - rekao je profesor Horvat, a Juraj je dodao da su tuneli izrazito opasna mjesta. U sljedećoj nesreći došlo je do izlijetanja s ceste.

- Postoji nešto što se zove držanje odstojanja. Da se pazilo na držanje razmaka od dvije sekunde sigurno ne bi došlo do ove nesreće - rekao je Šebalj. U sljedećoj potencijalnoj nesreći nalazimo se u Branimirovoj ulici.

- Oba vozača koja su prešla preko pune linije su napravila prekršaj. Mogli su skrenuti desno i polukružno se okrenuti, izgubili bi samo minutu - pojednostavio je Šebalj, a profesor je dodao.

- Vidjeli smo par interesantnih primjera. Prometni propisi nisu napravljeni da bi nekoga usporili, nego da se ne bi događali ovakvi kobni prekršaji - zaključio je profesor. Nova epizoda je na YouTube kanalu 24sata!