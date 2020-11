Juraj Šebalj: 'Muškarci su bolji vozači na utrkama, a žene na cestama, to je čista statistika'

Proslavljeni hrvatski rally vozač i voditelj Juraj Šebalj na testu iskrenosti. Oči u oči s inspektorom odgovarao je škakljiva pitanja. Oko čega je lagao, a što je priznao, saznajte u videu

<p>Dok on u serijalu 'Zvijezde vrište' na YouTube kanalu 24sata ispituje i 'muči' poznate osobe, ovdje su se stvari promijenile. Juraj Šebalj (44) našao se na testu iskrenosti. Oči u oči s ispitivačem morao je govoriti istinu jer se laž prepoznaje. Škakljiva pitanja rally vozaču podizala su puls.</p><p>- Nemojte niti pokušavati bježati policiji. Nitko nema šanse pred našim 'Kobrama' - objasnio je Šebalj koji je na 'Poligrafu' priznao je li on ikada pokušao pobjeći od policije.</p><p>Njegov debi u rallyju bio je još 1996. godine, osvojio je brojna prvenstva, a vještine pokazuje i u emisijama o testiranju automobila, ali u serijalu 'Zvijezde vrište' na YouTube kanalu 24sata gdje dovodi poznate osobe i s njima drifta stazom.</p><p>- Vozio sam auto prije nego sam položio vozački ispit. Dolazim iz automobilističke obitelji i tata je to htio napraviti u kontroliranim uvjetima. Nikada nisam to radio bez kontrole - rekao je Juraj Šebalj.</p><p>Na snimanju jedne od svojih emisija, bio je sudionik sudara. Na raskrižju na Heinzlovoj ulici, za kojeg Šebalj ističe da je jedno od opasnijih u Hrvatskoj, prelazio je cestu na pješačkom prijelazu, a jedan automobil nije zakočio na vrijeme pa se sudario u drugog. No, to nije jedina prometna nesreća u kojoj je Juraj sudjelovao.</p><p>- Drugu nesreću sam napravio u ponoć, u ženinom autu na poledici. Nije bilo moguće stati - pojasnio je ovaj strastveni ljubitelj automobila. Istiniti niz nastavio je i sa sljedećim pitanjima. Priznao je našem ispitivaču da je vodio ljubav automobilu, no ugodnije mu je ipak to 'raditi' u krevetu. </p><p>Šebaljevom istinitom nizu došao je kraj. Pao je na pitanju oko kojeg se često vuku debate u javnosti i teme su gotovo svih razgovara. Ispitivač ga je upitao smatra li da su muškarci bolji vozači od žena. Iako je samouvjereno odgovorio, njegov odgovor se pokazao kao lažan. Šebalj se nasmijao kada mu je ispitivač priopćio da je dao lažan odgovor, a Juraj je zatim krenuo s objašnjenjem.</p><p>- Na utrkama su muškarci bolji vozači. Ima puno više uspješnijih muškaraca na utrkama od žena. To je čista statistika - pojasnio je Šebalj i dodao kako smatra da će žene vjerojatno u prometu biti opreznije i uzrokovati manje prometnih nesreća jer poštuju pravila.</p><p>U jednoj od svojih emisija, Šebalj testira automobile. Ocjenjuje njihovu kvalitetu, funkcionalnost i što sve nudi. Zanimalo nas je je li na snimanju takvih emisija iz nekog razloga lagao o tome je li neki auto dobar ili ne zadovoljava kriterije.</p><p>- Jedna je stvar sviđa li mi se automobil ili ne. Drugačije je kad ja vozim auto, tada gledam iz svoje perspektive, a ako testiram automobil, onda gledam iz perspektive kupca.</p><p>Bi li ikada vozio električni automobil, je li nekada u svojim videima ugostio nekoga tko mu nije bio simpatičan, je li Ivan Šarić najbolji vozač koji je gostovao u serijalu 'Zvijezde vrište' te odgovore na druga pitanja saznajte na YouTube kanalu 24sata.</p>