Kakav otac! Dao djeci laksativ, a onda ih snimao kako se muče

Cordero James Brady (29) iz Nevade ponosni je vlasnik kanala CJ SO COOL koji ima više od 5.6 milijuna pratitelja. Oglašivači na kanalu mu donose veliku zaradu. Što više ljudi pogleda njegove videe više će novca zaraditi.

No, prošlog tjedna njegov je kanal suspendiran zbog neumjesne šale koju je podvalio svojoj djeci i zbog koje su se razboljela. Video 'Laksativni sladoled' tako je nedavno uklonjen s YouTubea, dvije godine nakon što je objavljen.

U njegovom vlogu se vidi kako djeci u sladoled stavlja laksativ i daje im ga da jedu, a 90 minuta nakon toga vidi se kako djeca vrište i plaču od bolova.

'Trbuh me boli', vrišti jedno dijete, a on šaljivo dobacuje: 'O moj Bože, trbuh ovog djeteta je slomljen!'

Nakon toga je snimio dječaka i djevojčicu u odvojenim toaletima kako sjede na wc školjkama i plaču od boli. Iako su djeca zatvarala vrata želeći biti sama jer nisu htjela da ih tata snima, on je uporno sve bilježio.

Iz policije su rekli kako je riječ o kaznenom djelu koje se dogodilo 2016. godine i kako je provedena zajednička istraga Centra za zaštitu djece i policije.

Još uvijek nije jasno za koje je kazneno djelo optužen. Video je uklonjen nakon dvije godine samo zato jer ga je YouTubeu prijavio portal Babe.net. Iz Centra za zaštitu djece su rekli da ne mogu komentirati slučaj jer je istraga u tijeku.

- Ako namjerno djetetu nanosite bol s laksativima, to je čisto dječje zlostavljanje. To je jako štetno za djecu - rekla je dr. Kortney Peagram, osnivačica organizacije Bulldog Solution čiji je cilj borba protiv zlostavljanja djece.

Tvrdi kako je Brady naštetio svojoj djeci da bi mogao raditi prankove.

- Njegovo ponašanje je posve neprikladno. On uči svoju djecu krivom modelu - da je u redu nekome naštetiti ako će to biti smiješno - rekla je dr. Peagram.

No, ovo nije prva šala koju je Brady napravio na račun svoje djece. Uklonjen mu je još jedan sličan video. Na njemu se vidi kako im je u sobu, dok su djeca spavala, bacio petardu koja ih je probudila i rasplakala. Djeca su se prestrašila jer su mislila da netko puca po sobi. No, onda su vidjela tatu kako se smije i govori im da je sve to bila samo - šala.