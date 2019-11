Katarina Baban: U svojoj bih kreaciji voljela vidjeti Severinu

U glumačkom poslu najteže je ostati normalan. Mislim da smo svi na sve strane razbacani, pogotovo ako si samostalni umjetnik. U isto vrijeme imamo više obveza koje su dosta zahtjevne, često i poprilično različite, tako da je jurcanje sa predstava na snimanje jedan veliki izazov - otkrila nam je simpatična glumica i dizajnerica Katarina Baban.

Unatoč izazovima od glume se može dobro živjeti, kaže glumica, ali je za to potrebno mnogo truda, odricanja i sreće.

Otkrila nam je i da se najviše pripremala za ulogu Tamare u seriji Drugo ime ljubavi u kojoj je ujedno možemo i pratiti na malim ekranima.

- Strahovala sam u startu zato što je negativan lik, ali htjela sam je napraviti simpatičnom i dragom tako da ju publika lijepo prihvati. Dosta sam proučavala, razmišljala kako ju napraviti interesantnom, ali da ima dovoljnu dozu zločestoće.

Komentare ne čita jer, kako kaže, unose previše negativne energije od nepoznatih ljudi.

- To sam shvatila vrlo mlada kada je izašao jedan veliki intervju. Bila sam jako sretna taj dan i tada sam napravila, prvi i zadnji put, pogrešku da sam otišla u komentare gdje su me ispljuvali random ljudi bez ikakvog razloga i onda sam shvatila koliko sam se loše osjećala zbog toga. Tada sam si rekla da si to više nikada neću napraviti.

Zanimljivo je i porijeklo imena dizajnerske odjeće ove mlade glumice. Tražila je, kaže, nešto lijepo i drugačije s dubljim značenjem. Tada je naišla na ime Lilith.

- Lilith je po židovskoj mitologiji bila prva Adamova žena koja je tražila ravnopravost između sebe i Adama. Bog i Adam se s time nisu složili pa je ona pokupila stvari i rekla 'Ćao', kazala je kroz smijeh.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL - Kada sam to pročitala zaključila sam da je to nešto što bih ja odradila. To je bilo to, otkrila nam je te dodala kako je imala čast odjenuti brojne kolegice glumice, ali i da bi u svojoj kreaciji voljela vidjeti Severinu.

