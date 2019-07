Kedžo vrištao s helijem: 'Juraj, hvala što si me ludo provozao'

Guštao sam. Ostvarila mi se želja jer sam se oduvijek želio voziti s Jurjem Šebaljem, rekao je pjevač Damir Kedžo (32).

Naš najbolji vozač ugostio ga je u petoj epizodi serijala “Zvijezde vrište”, koji se prikazuje na YouTube kanalu 24sata. Kako bi ga opustio prije reli vožnje, prvo je s Kedžom odlučio kratko popričati o karijeri i novom singlu “Vidi se izdaleka”.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Reakcije na pjesmu su super. Nikad ne kalkuliram kad je glazba u pitanju i uvijek radim po svome guštu. Rekao sam da želim pozitivu u pjesmi, da ljudima izmami osmijeh na lice i da nakon svih tužnih pjesama imam pjesmu koja će vas natjerati da plešete - rekao je. Surađivao je s par naših pjevačica, a otkrio nam je koji mu je duet bio najdraži.

- Onaj sa Zsa Zsom i pjesma ‘Sve u meni se budi’ jer je to njoj bio uvod u sve što joj se kasnije događalo. Oboje smo Blizanci po horoskopu i super smo se poklopili i iz toga je izraslo prijateljstvo - rekao je Kedžo.

Od pjesme nije mogao pobjeći ni u autu, ali mu je Juraj odlučio dati izazov. Morao je pjevati nakon uvlačenja helija iz balona. I to pjesmu “Zeko i potočić”. Šebalj je naglo skretao u zavojima, kočio, stiskao gas, a Kedžo se nije dao smesti.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Bio sam koncentriran da to što bolje otpjevam. To ti je profesionalizam, ali dobro si me provozao - rekao je, a Šebalj se nadovezao kako mu je bilo drago što je imao privatni koncert. Epizodu gledajte na YouTube kanalu 24sata.