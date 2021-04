Sven Kranželić i Mirta Miler, poznatija kao Mimiermakeup na TikToku, prva su dva JoomBoosovca koji su podijelili svoja #Razmisli iskustva. Ispričali su ih iskreno kako bi podigli svijest javnosti, a pogotovo svojih pratitelja, koji su većinom maloljetni, da budu odgovorni i dobro razmisle o posljedicama svojih postupaka te su im poručili kako im nije potreban alkohol da bi se zabavili.

Ova je kampanja, između ostaloga, pokrenuta i s ciljem prevencije maloljetničke konzumacije alkohola, a JoomBoos influenceri uključili su se u ovu hvalevrijednu akciju kako bi svojim primjerima potaknuli svoje maloljetne pratitelje da budu što je moguće više odgovorni.

#Razmisli

Mirta je na svom Instagram profilu podijelila story time, tip priče po kojoj je njezinih četiri milijuna pratitelja prepoznaju na TikToku. Ovoga puta u pitanju je priča o konzumaciji alkohola i o tome zašto je jako važno biti odgovoran i zašto bi svaki maloljetnik trebao izbjegavati konzumaciju alkoholnih pića.

"Kako smo bilo maloljetne i naši starci nisu podržavali to da pijemo, mi smo poskrivećki krale vino. Ajde, ja preživim nekako crkvu i nakon toga smo otišli u salu i tu tek počinje moja sramota. U sali je bila hrpa alkohola, a moja sestrična, kad god naši starci ne bi gledali - isprobali bi neku od žestica. Nije prošlo puno vremena i ja sam bila dosta (ako ne i previše) pijana. Skinula sam štikle, plesala kolo i činilo se zabavno. Kako je večer prolazila ja sam se sve više otimala kontroli, uspjela sam se nekako zaključati u WC i nisam mogla izaći van. Iz WC-a su me izvlačile teta i mama. Kad sam konačno uspjela izaći van, bilo je vrijeme za fotkanje familije. Dok su svi na fotkama izgledali sretno i veselo, moja glava bila je priljubljena uz rub stola. Kad su moji skužili koliko sam pijana morali smo otići ranije doma da ih više ne sramotim. Baka mi i danas priča kako joj je to bilo najneugodnije iskustvo u životu, a naravno da je i taj trenutak ovjekovječen fotografijom. Što možete naučiti iz ovoga? Svadba je sretan događaj sam po sebi i doista vam ne treba alkohol da bi se zabavili. Nemojte piti. Pogotovo maloljetni", napisala je Mirta.

'Budite odgovorni'

Njezin kolega, Sven, također je s tisućama pratitelja na Instagramu podijelio svoje iskustvo. Htio ih je potaknuti na to da uvijek i prije svake odluke razmisle o njezinim posljedicama. Pogotovo kad je u pitanju bilo što vezano uz alkohol.

"Frendica i ja smo jednu večer išli u klub u Osijek. Na prvu je to trebao biti sasvim normalan izlazak, ali ona je nažalost pretjerala s alkoholom. Nije joj bilo dobro i rekla mi je da ide ranije kući. Iako sam bio protiv toga, htjela je ići sama. Rekla mi je kako ju taxi već čeka vani ispred kluba. Otišla je, a ja sam ostao u klubu. Iduće jutro zazvonio mi je mobitel - zvala me njena mama. Panično me ispitivala znam li gdje je njena kćer jer se još uvijek nije vratila doma, a mobitel joj je isključen. U tom trenutku svi najgori scenariji su mi prolazili kroz glavu.

Cijelo to jutro su svi moji prijatelji i cijela njena obitelj bili na nogama. Svi smo se istovremeno uplašili i zabrinuli kao nikad u životu. Nakon nekoliko sati opće panike, napokon se javila. Ispostavilo se da nije otišla doma taksijem, već vlakom. No kako je sjela u vlak zaspala je te nije izašla na stanicu mjesta gdje živi već je završila u Zagrebu. Bila je bez novaca i nije se imala kako vratiti doma. Na kraju su njeni roditelji morali doći po nju u Zagreb skroz iz Slavonije. Iako se na kraju sve dobro završilo i možda sada ovo zvuči kao komična priča, srećom nije završila kao tragična… Tih par sati brige kroz koju su prolazili njeni roditelji i mi kao prijatelji ne želim poželjeti nikome. Zabaviti se možete i bez alkohola, molim vas da budete odgovorni i ako već ne želite razmišljati o posljedicama koje možete prouzrokovati sebi, razmislite o posljedicama koje možete ostaviti svojim bližnjima", poručio je Sven.

Ovo su tek neke priče koje će JoomBoos influenceri i ubuduće dijeliti s javnosti, kako bi iz vlastitog iskustva i svoje perspektive pokazali koliko je važno biti pametan i odgovoran te zašto alkohol nije potreban za zabavu, pogotovo maloljetnicima. Dobro razmisli sljedeći put kad odlučiš posegnuti za alkoholom. Konzumacija alkohola nije nešto što jamči dobru zabavu. Kad si maloljetan, zabaviti se možeš i bez kapi alkohola. Priče influencera savršeno prikazuju zašto posezanje za alkoholom nije samo nepotrebno, već može utejecati jako loše i na vas, ali i na sve oko vas.

Kampanja #Razmisli pokrenuta je još 2008. godine, kao prva kampanja o odgovornom konzumiranju alkohola. U sklopu kampanje pokrenut je niz edukativnih projekata koji su javnost educirali o odgovornom konzumiranju i posljedicama pretjerane konzumacije. Ovaj je projekt samo jedan u nizu hvalevrijednih #Razmisli projekata.