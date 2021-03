Prvi koraci su bili isti kao kod prethodno dvoje djece koje imamo. Do njegove prve godine nismo primjećivali ništa neobično. Malo nakon toga, počeli smo primjećivati da se ne odaziva na svoje ime i da nema kontakte s očima. Otišli smo liječniku koji nije nešto posebno napomenuo. Kako vrijeme odmicalo, počeli smo biti sve zabrinutiji, počinju svoju priču Ksenija i Gordan Graonić, roditelji malenog Eugena (10) koji ima poremećaj iz autističnog spektra.

Kako kažu, na početku u vrtiću nisu primjećivali ništa neobično, no kada se logopedica vratila s porodiljnog dopusta, primijetila je odstupanja. Eugen se nije uključivao u skupinu, nije komunicirao ni družio se s drugom djecom. Prvo na što su liječnici sumnjali je to da Eugen ima problema sa sluhom. Kod svoje pedijatrice, koja nije sumnjala ni u kakve poremećaje, zatražili su uputnice za psihijatra, psihologa, logopeda, defektologa i otorinolaringologa.

- Sve je upućivalo na to da je to neki poremećaj u razvoju za kojeg mi dijagnozu nismo dobili tako brzo. Privatno smo angažirali logopedicu koja će raditi s njim. Vježbala je s njim. On je skakao na lopti samo da ona dobije s njim kontakt očima. Malo pomalo vidjeli su se pomaci. Jako puno se treba raditi za relativno male pomake - pričaju Ksenija i Gordan.

Končanu dijagnozu poremećaja iz autističnog spektra, dobili su kada je Eugen imao sedam godina. Tada su shvatili u kojem smjeru moraju krenuti. Eugen sada svakoga dana ide u školu u Centar za odgoj i obrazovanje 'Slava Raškaj', dva puta tjedno ide na fitness, odlazi na glazbenu terapiju, kod logopeda, senzornu integraciju te na plivanje.

- Puno nam je pomogao i PECS sustav. Pomoću njega dijete, uz razmjenu sličica pokušava vama dokučiti što on želi. Eugen je u roku tri mjeseca to usvojio i onda smo shvatili koliko on razumije - pričaju nam Eugenovi roditelji.

S obzirom da mnogi nisu upoznati s autizmom, Ksenija se u nekoliko navrata susrela s neugodnim situacijama. Kaže kako su je ljudi znali čudno gledati, no ističe da nije uvijek imala samo neugodna iskustva, već i pozitivna.

- Strašno sam se s tim borila dok nisam sebi okrenula sliku. Shvatila sam da moram ljude pripremiti da u npr. taksi, ulazim ja sa djetetom koje ima poteškoća i onda, pričajući o tome, sam shvatila da i ljudi drugačije postupaju i prihvaćaju to - govorio Ksenija.

Upravo iz tog razloga su se i uključili u kampanju 'Zablistaj' koja nastoji podići razinu svijesti društva o poremećaju iz spektra autizma. Kroz projekt su prikazali kako je Eugen uspio napredovati i komunicirati putem PECS sustava.

- Svi smo različiti, ljudi trebaju prihvatiti različitost. Kada ljudima to osvijestiš i predočiš, onda to lakše prihvate - zaključuju Ksenija i Gordan.

Cilj kampanje 'Zablistaj' je podići razinu svijesti društva o poremećaju iz spektra autizma, približiti javnosti teškoće s kojima se ova populacija susreće te osvijestiti društvo da je i ono samo nužna karika u lancu unaprjeđenja života ovih osoba. U sam projekt su uključene mnoge osobe s poremećajem iz spektra autizma i njihovi roditelji čiji su savjeti i pomoć bili od izuzetne važnosti zbog čega ovaj projekt smatramo kvalitetnim i važnim.

Sa svrhom ostvarenja navedenog cilja izrađen je animirani filma koji na simboličan način prikazuje prepreke s kojima se susreću osobe s poremećajem iz spektra autizma, glavni lik animiranog filma je Zvijezda koja na simboličan način predstavlja osobu s poremećajem iz spektra autizma. Prikazom animiranog filma želimo se približiti svakom pojedincu u društvu, od najmlađih do najstarijih, kako bi svima na prihvatljiv i shvatljiv način približili teškoće s kojima se svakodnevno susreću osobe s poremećajem iz spektra autizma.

Promocija animiranog filma će se održati 26.3., sedam dana prije Svjetskog dana svjesnosti o autizmu.

POGLEDAJTE VIDEO KAMPANJE 'ZABLISTAJ':

Humanitarni projekt „Zablistaj“ kojega je osmislila studentica Mia Rajda s Visokog učilišta Algebra zajedno s kolegicama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Anom Knežević i Janom Korlević te kolegicom Katarinom Užarević s Hrvatskog katoličkog sveučilišta u suradnji s Udrugom za autizam Zagreb. U projektu također sudjeluju naši mentori dipl. filmski snimatelj Robert Krivec, doc.dr.sc. Jasmina Stošić; Ana- Marija Bohaček, prof. spec. rane intervencije, mag.rehab.educ Sanja Munoz Aguila i izv. prof. dr. sc. Tihana Brkljačić te nam je partner Udruga za autizam Zagreb, a podržavaju nas Centar za autizam Zagreb i Savez udruga za autizam sa svojim podružnicama.