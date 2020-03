Lana (31): 'Plešem i u osmom mjesecu trudnoće i super mi je'

Objavila sam video na društvenim mrežama gdje plešem u osmom mjesecu trudnoće i svi su se oduševili. Jako sam sretna zbog toga što sam razveselila puno ljudi, ali sam možda najviše razveselila sebe jer sam shvatila da sam jedna od onih trudnica koje mogu plesati i dalje raditi što vole, rekla je Lana Tarabochia (31).

POGLEDAJTE VIDEO:

Zagrebačka plesačica plesom se bavi od svoje šeste godine, prije četiri godine je otvorila plesni studio Bailando, a svoje najveće ljubavi nije se odrekle ni u trudnoći.

- Ples mi je prirodan. Uz zeleno svjetlo ginekologa, koji je slušao pitanja poput ‘kako ću ja sad plesati’, ‘kako ću ja bez natjecanja’. Odobrio mi je sve. Mirna sam i uživam u svemu - rekla je te naglasila kako je najbitnije slušati svoje tijelo.

- Taj ‘balon’ te malo suzdržava da ne radiš nešto jako veliko, ali plesati u trudnoći mi je puno lakše. Baš istinski uživam - rekla je Lana.

- Kako beba reagira nakon plesnog treninga? Treninzi su kasno navečer, sa seniorkama sam u dvorani do 22:30. Dođem kući, jedva čekam spavati, no onda moja beba kreće. Vjerojatno ponavlja koreografiju. Krenuo je period s neprospavanim noćima, a iskreno mislim da će Marla biti plesačica - uzbuđena je Lana. Ona ne zna što je to porodiljni dopust jer u trudnoći aktivno radi, a našalila se kako će u dvorani vjerojatno ostati do kraja na čudenje njezine obitelji i prijateljica. One je, kaže, stalno pitaju 'Lana, kad ćeš više stati'.

- Plesni tečaj za trudnice? To su me pitale prijateljice. Nisam razmišljala o tome, no stavile su mi bubu u uho - rekla je.

Iza Lane je zavidna plesna karijera. Plesala je spotu Franke Batelić, Ivana Zaka, dijelila je pozornicu s izvođačima na Dori, a međunarodni uspjeh je 'podijelila' i sa svojom bebom. Naime, u četvrtom mjesecu trudnoće sa svojom grupom, osvojila je treće mjesto na međunarodnom natjecanju. Želja joj je jednog dana zaplesati uz Jennifer Lopez, a njezini plesači i koreografi su joj uzori.

- Ples je za mene lifestyle. Doslovno ne znam drugačije. Plešem otkako znam za sebe i to je ono što me čini najsretnijom - zaključila je.

