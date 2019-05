Lana Jurčević o dečku: 'Nikako da mu nađem manu, ali tražim'

Moja najveća potpora su fanovi, obitelj, prijatelji i dečko. Dečku još tražim manu, ali nikako da je nađem, priznala je Lana Jurčević. Popularnu pjevačicu uhvatili smo prije leta za Njemačku gdje je nastupala u srijedu navečer i izazvali je s 24 pitanja.

- Prije koncerta me još uvijek 'puca' adrenalin i nadam se da mi nikada neće doći do toga da mi bude svejedno. Najneugodniji trenutak je bio kad mi se peta cipele zaplela u žicu od mikrofona i ja sam pala. To je bilo prije deset godina - rekla je Lana kroz smijeh. Najdraže pjesme su joj one koje je sama napisala, 'Prava ljubav' i 'Ludo ljeto', a kaže kako bi mogla raditi sa svima.

- Jedan dan bih pjevala s Ladaricama, a drugi s traperima - rekla je. Priznaje da često hoda bez šminke na licu, a voljela bi i tjedan dana biti bez mobitela. Nematerijalni pokloni su joj najdraži.

- Izleti na 'ribičiju', spavanje u šatoru, uz moje fobije da čujem medvjede u šumi - rekla je.

Najveći kritičari su joj roditelji, a našalila se kako je čuti pozitivan komentar od njih jednak dobitku na lotu.

