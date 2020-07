Lidija Bačić vozačica i pol, Šebalj oduševljen: 'Ti si uvjerljivo naj drifterica u Zvijezde vrište!'

Juraj Šebalj svo ovo vrijeme iščekivao je dolazak Lidije Bačić u serijal. I to se dogodilo. Nakon toliko čekanja za kaznu joj je odlučio zapapriti i odvozio najluđi drift dosad

<p>Nije me strah. Inače sam odličan vozač, rekla je pjevačica Lidija Bačić odmah na početku vožnje s Jurjem Šebaljem za serijal 'Zvijezde vrište'. Simpatičan duo kliknuo je na prvu, a međusobno su si zadavali razne izazove. Prva je na redu bila Lidija.</p><p><strong>POGLEDAJTE LIDIJU BAČIĆ U 'ZVIJEZDE VRIŠTE':</strong></p><p>Odlučio je iskušati njezinu samouvjerenost te je zadriftao kao nikad dosad. Lidija je vrištala i pridržavala kosu koja joj je letjela na sve strane.</p><p>- Kako dobro, ajme majko. Ne mogu se skoncentrirati, ajme Bože što je ovo - vikala je iz sveg glasa. Kako bi joj omogućio barem malo gušta, odlučio joj je prepustiti volan.</p><p>- Vozim u štiklama, bez brige, mogu ja to. Vidiš da su čvrste - rekla je Šebalju koji je zahtijevao da se preobuje. Prvi drift joj nije uspio, no Lille se nije dala obeshrabriti.</p><p>- Nemojte me sad zaustaviti. Baš sam se ufurala - rekla je. Lille se toliko uživjela da joj je na kraju pukla guma tijekom vožnje. A Šebalj nikad nije bio sretniji te ju je proglasio najboljom driftericom od početka serijala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Budući da ti ne voliš pjevati, sad ću ja tebi dati jedan izazov - nije mu ostala dužna te mu naredila da nešto otpjeva.</p><p>- Možda bolje da ovu epizodu završimo jer se ti nisi osramotila u driftanju, a ne želim se ja sad osramotiti u vožnji - rekao je Šebalj.</p><p>Cijelu epizodu pogledajte na YouTube kanalu 24sata.</p>