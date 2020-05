Lovac Kotiga postao voditelj: O tortama znam sve, zato sam tu

Otkud ja u svijetu slastica? Mislim da je to pitanje koje se vrlo letimičnim pogledom na moj stas može odgonetnuti. Uvijek sam bio u svijetu slastica što se vidi po broju mojih hlača, našalio se Dean Kotiga, lovac, kvizaš, influencer, a po novome i voditelj.

Na YouTube kanalu 24sata u petak 13. svibnja kreće slastičarski show “Deserti od oka”. Voditelj i moderator showa je lovac Dean, a povodom njegovog voditeljskog prvijenca, saznali smo što se sve ‘kuhalo’ na snimanju i je li što pametno naučio.

POGLEDAJTE TIZER SERIJALA 'DESERTI OD OKA':

- Snimili smo prvu sezonu showa “Deserti od oka” i to je stvarno bilo super. Drago mi je da konačno kreće i mislim da nimalo neću “fulati” ako kažem da nas čeka ogroman hit. Bilo je jako zabavno na snimanju, jako puno smiješnih situacija koje ćete morati pogledati u nadolazećim epizodama, natjecatelji su odlični, zadaci vrhunski, mentori sposobni i kvalificirani slastičari. Pokušao sam voditi cijelu priču i sve to povezati u jedinstvenu nit. Mi smo guštali u procesu i radujem se i drugoj sezoni. Svakako bih pohvalio cijelu ekipu 24sata koja radi na njihovom YouTube kanalu. Mislim da je ovo tek početak naše dugoročne suradnje. Imamo jako puno ideja - rekao je Kotiga.

U showu se četvero kandidata natječe za nagradu najboljeg amatera slastičara. Moraju iskopirati vrhunske torte kraljeva slastica i mentora u showu, Lade Osredečki i Antuna Kocijana. U jednoj od epizoda moraju rekreirati tortu s figurama dinosaura, a u idućoj epizodi zadatak je još teži: romantična torta s figurama zaljubljenog para u letećoj košari. Najizazovnije je bilo u finalnoj epizodi jer na torti su morali ni manje ni više izraditi figurice bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović te sadašnjeg Zorana Milanovića.

- Samo da ostanu stajati! – ponavljali su kandidati dok su se u znoju trudili reprezentativno predstaviti svoje umijeće.

Za to imaju samo 75 minuta! Na prvu, ali i na drugu, nimalo lak zadatak čemu u prilog ide i “kaos” koji je nastao u kuhinji. Čokolade, tičino mase, biskvita...bilo je posvuda. Ono što naši kandidati dijele je svakako entuzijazam koji ih je vodio do finala. Unatoč strahovima, svi su prihvatili izazov života i spremno uzeli kuhaču u ruke. Neki nikad nisu radili tortu, ali dobro repaju. Drugi pak svake godine svojoj djeci moraju napraviti sve zahtjevniju verziju torte za rođendan – pa su konačno odlučili savladati tehniku i zadiviti malce.

Pripremili smo vam šest epizoda slastičarskog showa.

- Mentorica Lada i mentor Toni su dvije legende svog tipa i umjetnici svoje vrste. Čovjek gleda to što rade i ne vjeruje. Od njih sam naučio da trebam biti pažljiv i posvećen svom poslu. Što se tiče slastica, treba paziti na detalje te imati dozu kreativnosti. To što oni rade je zaista pričanje priče. U tom smislu je stvarno bio gušt. Naravno, svako majstorstvo je lijepo gledati. Čovjeka veseli vidjeti kako savršeni pijanist svira Frederica Chopina, veseli ga vidjeti kako savršeni kickboxer udara te i kako savršeni slastičar dekorira svoju slasticu. Divim se majstorima svog zanata, a Toni i Lada zaista to jesu. Veliki naklon - istaknuo je Kotiga.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

I sam obožava slastice, mamin žarbo i tiramisu su mu omiljeni, a voli i američke kolače poput torte od sira. Kotiga kao slastičar? Iako uživa u kuhanju, kaže, ni ne pomišlja se prepustiti čarima slastičarskog posla. Zato se ne divi samo profesionalcima u showu, već i hrabrim kandidatima koji su sve te silne dekoracije, biskvite i kreme morali iskopirati u ograničenom vremenu, a sve im je dodatno otežao i Kotiga sa svojim urnebesnim dosjetkama.

- Da ja moram rekreirati torte Lade i Tonija, izgledalo bi gore nego što će izgledati sada kad su to morali učiniti neki drugi ljudi. Jedva čekam da vidite kako to izgleda jer ćete tek tada biti svjesni koliko sam loš - rekao je kroz smijeh.

Kulinarski show originalne produkcije 24sata pratite na YouTube kanalu 24sata.