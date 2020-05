Luka Nižetić: 'Bilo bi fora da imam treću pjesmu s Lanom...'

Do pjesme 'Prava ljubav' došlo je sasvim slučajno. Mene je nazvala Lana i rekla da ima ludilo stvar. Došao sam u studio i pao sam u nesvijest. Rekao sam: To je to, snimamo, ispričao nam je naš poznati pjevač Luka Nižetić (36). Pjesma iz 2006. godine koju je snimio s Lanom Jurčević postala je apsolutni hit, a sluša se i pjeva i dan danas.

Pjevač je s Lanom snimio još jedan duet 2017. godine. Pjesma 'Od najboljih najgori' osvojila je publiku i podsjetila ih na njihov stari hit.

- Užasno je rijetka situacija da dvoje pjevača snimi dva dueta. Bilo bi fora da snimimo i treći. Ako dođemo de neke pjesme koja će meni i njoj odgovarati, zašto ne - rekao je Nižetić i dodao da bi volio snimiti i duet s bosanskohercegovačkim pjevačem Dinom Merlinom (57).

Pjevač je prošle godine nastupio na 'Dori' s pjesmom 'Brutalero', no to mu nije bilo prvo pojavljivanje tamo. Prvi puta se na tom natjecanju predstavio 2003. godine s pjesmom 'Robot' zatim i 2005. u suradnji s Klapom Nostalgija kada je izveo pjesmu 'Proljeće' i 2007. godine s pjesmom 'Pusti me u san'.

- Možda ponovno nastupim na 'Dori', ne znam, sve ovisi o pjesmi - rekao nam je Nižetić. Od najdražih Eurovizijskih nastupa istaknuo je pjesmu Danijele Martinović (48) 'Neka mi ne svane', a za ovogodišnjeg predstavnika Damira Kedžu (32) kaže da ima dobru pjesmu.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL Osim ljubavi prema glazbi, Luka veliku ljubav gaji i prema kuhanju. Već nekoliko godina vodi svoj restoran na Komiži, a pobjednik je i prvog Celebrity MasterChefa Hrvatske.

- Svašta volim kuhati, nemam određeni tip hrane. Veliki sam gurman i sviđa mi se raznolika hrana. Nema stvari koje ja ne volim jesti pa samim time i kuhati - objasnio je. Kaže kako ne može odoljeti sushiju, ribi, škampima, školjkama, pizzi i pitama.

Foto: Promo Lukina ogromna ljubav su i tetovaže. Ima ih više od 30, a prvu je napravio sa samo 14-15 godina. Iako mu je bilo teško izabrati najdražu, izdvojio je tetovažu na desnoj ruci inspiriranu serijom 'Twin Peaks'.

- Oduvijek mi se to sviđalo. Ne pamtim taj trenutak kada mi se to počelo sviđati. Volim tu vrstu umjetnosti - rekao je Nižetić.

