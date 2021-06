Zamisli, pao mi je ručnik pred poštarom. Nije me morao gledati golu, ali je. Jadničak se od šoka 'raspao' po stepenicama, rekla je Mila Elegović na početku nove epizode 'Eksperimenta'. Morala je od poštara uzeti pismo u kojem su ona i Rene dobili novi zadatak.

U serijalu 'Eksperiment', Rene Bitorajac i Mila Elegović našli su se u nesvakidašnjem Vladinom socijalnom projektu čiji je cilj psihološka analiza zajedničkog života nekompatibilnog muško-ženskog para. Moraju izdržati godinu dana u istom stanu i onda svatko od njih dobiva 100.000 kuna. No, to nije nimalo lako, s obzirom na to da se radi o dvoje ljudi s potpuno različitim interesima i stavovima.

Nakon što su u prošlim zadacima morali predstaviti svoje kandidature za gradonačelnika, komentirali Doru, ovaj zadatak im je najteži do sada. Moraju izdržati 24 sata bez da uvrijede jedno drugog, što im baš i nije lako, s obzirom na to da se redovno 'časte uvredama'.

- Kad je bio mali, Luka Vidović je dolazio kod nas u kvart pa nam je stalno pokazivao mađioničarske trikove - rekao je Rene Mili koja ga je pažljivo morala slušati. Odlučio se prijaviti na talent show i pokazati sve trikove koje zna, a neke je i demonstrirao pred njom.

Kako je vrijeme prolazilo, sve im je teže bilo ne uvrijediti jedno drugo i pažljivo slušati. Pred kraj dana, Mila je došla do Renea i dala mu poduži popis stvari koje joj mora otići kupiti. Na popisu su bili ulošci, lak za kosu, hrana iz bio dućana.

- Za tebe bih išao i na kraj svijeta - i tamo ostao - rekao joj je Rene, koji je zbog zadatka to morao otići obaviti, ali nije joj ostao dužan.

Kako će on morati kupovati 'ženske proizvode', ona će morati 'muške'. Pripremio joj je popis za željezariju. Šarafe, ploče, 'lajsne' bili su na njegovom popisu.

Jesu li uspjeli izdržati 24 sata bez da uvrijede jedno drugog, saznajte u novoj epizodi.

