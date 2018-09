Mještani o kanibalu: 'Svima je pomagao, bio je dobar mladić'

Kažu da je najgore kad te zavede šejtan - đavao, govori mještanka Velića kraj Bosanske Krupe, dan nakon što je na mjesnom groblju pokopana njezina susjeda Nasiha Velić (60), smatrajući da se upravo to dogodilo njezinu susjedu Sabahudinu (33), koji je dignuo ruku na vlastitu majku.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1201293 / ]

On je u obiteljskoj kući majku ubio sjekirom i raskomadao je, a zatim ju je, kako je izjavio policiji, i pojeo. Mještanka je uvjerena da mu se nešto strašno pomutilo s umom kad je učinio tako strašan zločin kojim je zgrožena čitava regija.

- Nisam primijetila niti čula da je imao ikakvih problema niti da je bolestan. Ponašao se sasvim normalno, bio je miran i vrijedan. Kad bi prolazio, uvijek je pozdravljao i uputio koju riječ. Mi mještani smo potpuno zatečeni događajem. U potpunom smo šoku. Za ovo što se dogodilo njemu i njegovoj obitelji nitko nema ni riječi ni objašnjenja. Susjed, kao i njegova braća su zaista dobri i vrijedni ljudi, nikad o njima nitko ni riječi ružnog nije rekao. Čak je Sabahudin ostao s majkom, nije otišao kao drugi mladi. Ostao je da brine o majci. Uvijek je bio miran i vrijedan, nema se za njega ništa ružno reći - govori i dodaje kako su svi u obitelji veliki vjernici te da su cijenjeni što dokazuje da je jako puno ljudi i iz udaljenijih krajeva stiglo na Nasihin sprovod.

Objašnjenje za ubojstvo majke nema ni mještanin koji je rekao da je “to za ne povjerovati da se uopće dogodilo”.

- Bio je vrijedan. Što god bi trebalo susjedima pomoći, svima bi pomagao bez obzira na posao i uvijek je žurio kući vidjeti treba li što majci. Brinuo je o njoj i dobro su se slagali. Nije otišao u inozemstvo kao drugi, samo kako bi ostao brinuti o njoj. Jedini je u selu od mlađih koji je ostao - komentirao je mještanin Velića.



Podsjećamo, Sabahudin je u petak nazvao brata i rekao mu da je ubio majku te se potom unajmljenom Škodom uputio u Sarajevo. Brat je policiji prijavio šokantno priznanje, no policijske ophodnje u obiteljskoj kući Velićevih u tom trenutku nisu pronašle nikoga. Sabahudina su našli u Sarajevu istoga dana, navodno je sam javio svoju lokaciju, te su ga priveli u policijsku postaju, u kojoj je policajcima priznao ubojstvo majke. Ispričao im je da ju je zaklao sjekirom te da je njezino tijelo dijelom pojeo, a dijelom raskomadao i zakopao na više lokacija uokolo kuće. To se navodno zbivalo u razdoblju od deset dana. Istražiteljima je rekao da je to počinio pod utjecajem crne magije, odnosno da su mu to naredila četiri džina.

Tijekom subote Sabahudina su doveli do kuće kako bi istražiteljima pokazao gdje se nalaze majčini ostaci, no nije se mogao sjetiti točne lokacije.

U poslijepodnevnim satima doista su pronađeni dijelovi tijela te je istog dana ispitan. Potom mu je određen jednomjesečni pritvor, a naložena su i psihijatrijska vještačenja. Mještani kažu da je radio tek na povremenim poslovima, a uzdržavala ga je majka stečenom mirovinom pokojnog mu oca.

Navodno ga je teško pogodio gubitak djevojke koja se prije desetak godina utopila u rijeci. Neki upućeniji su nam ispričali da se jednom prilikom hodži požalio da ga proganjaju đavoli, a ovaj ga je savjetovao da se primi posla pa da neće imati takve misli. Mjestom se priča i da je, nakon što je usmrtio majku, njezino tijelo sjekirom komadao u garaži, a ostatke zakopao na više lokacija oko kuće.

No sutradan ih je iskopao i s njih odvojio meso od kostiju te ostatke vratio, a meso ostavio uz potok da ih pojedu psi. No kako se to nije dogodilo, tad je, navodno, meso pekao i jeo ga danima. Govori se da su upravo psi grebali po svježe ukopanim ostacima. Ostaci ubijene pronađeni su na sedam, osam lokacija.