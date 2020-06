'Moj najveći porok je što ne mogu prestati gristi nokte, čak su mi vezali ruke da prestanem'

Koji je tvoj najveći porok? Što radiš svjesno, a znaš da ti šteti? Bi li mogao prestati? U novu epizodu 24 odgovora, doveli smo ljude različitih zanimanja, interesa, generacija da nam iskreno odgovore na ova pitanja

<p>Alkohol je moj najveći porok, ali ne smatram to svojim problemom i ne planiram prestati dokle god je to vikendom piće s društvom, priznala je <strong>Andrea Pacadi (23). </strong></p><p><strong>Bara Kalaj (69)</strong> je u serijalu 24 odgovora rekla kako smatra da nesuglasice sa suprugom su ono što njoj najviše šteti, ali si ne može pomoći.</p><p>- Svađam se s mužem. Znam da mi šteti živce i diže tlak, ali moram ja izgovorit pa makar me ubilo, rekla je <strong>Bara </strong>iskreno.<strong> </strong></p><p>U naš smo studio doveli nepoznate ljude, međusobno nepovezane, različitih generacija i pitali ih ista pitanja: Koji je tvoj najveći porok? Što radiš svjesno, a znaš da ti šteti?</p><p>Tražili smo 24 odgovora - bez izmotavanja, direktno u kameru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p><strong>Marica Vrbanić (63)</strong> je priznala da nikada ne bi prestala pušiti. </p><p>- Imala sam i ja težak život, a te cigarete su mi nekako moj prijatelj kroz život i puno mi pomažu.</p><p>Očekivano, mnogi su među svoje poroke nabrojali cigarete i alkohol. Također očekivano, nitko od njih se ne namjerava odreći poroka.</p><p><strong>Luka Nižetić</strong> <strong>(36)</strong> isto priznaje da stalno govori kako će prestati pušiti, a to se nikada ne dogodi. </p><p>- A gušt mi je uz kavu, to je mali slatki ritual. </p><p><strong>Borna Šarčević (28) </strong>kao svoj porok gleda 'previše zabave'.</p><p>- Ničega čega ima previše nije dobro, a ja se baš dobro zabavljam.</p><p>Jako sam slaba na slatko, rekla je <strong>Morana Rastić (24). </strong></p><p>Priznaje da ne prođe dan da ona ne pojede svoju porciju slatkiša i također misli da to nikada neće prestati. </p><p>Eva, s druge strane, ima problem i porok kojeg bi se rado riješila, ali ne može. </p><p>- Znam da je užasno, ali i dalje grizem nokte, rekla je<strong> Eva Čavka (18). </strong></p><p>- Moji doma su sve pokušali da prestanem grist nokte. Mazala sam sedam različitih lakova za nokte, a čak su mi i vezali ruke. Ništa nije pomoglo, rekla je. </p><p>Pogledajte najnoviju epizodu 24 odgovora na našem YouTube kanalu, a pogledajte i epizode iz prošlih tjedana. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>