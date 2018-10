Motorist vozaču pokazao golu guzicu: 'Pa, je li ovo moguće?!'

Vozeći se cestom u engleskom Lymmu, motoristi su izvodili vratolomije, a jedan od njih umalo se sudario s Bricklesovim automobilom u kojem se nalazi kamera koja je snimila cijeli incident.

Ovaj je zatim počeo intenzivno trubiti kako bi motoristima dao do znanja da se smire i maknu s ceste, nakon čega su mu počeli divlje gestikulirati, pokazivati mu srednji prst i prijetiti šakom.

Jedan od njih je skinuo hlače i pokazao mu golu stražnjicu.

- Nisam mogao vjerovati da je odlučio skinuti hlače i voziti 200 metara s golom stražnjicom. Jednostavno nisam vjerovao u to što vidim. Pomislio sam - 'jesam li upravo to vidio?' Bilo je jasno da nije to jutro krenuo u crkvu - komentirao je Brickles (49).

Dodao je kako mu je bilo drago da je u automobilu bio sam i da sa sobom nije poveo ni jedno od njegovih šestero djece.

- Ne bi bilo dobro da su djeca svjedočila ovom prizoru. To bi ih prestrašilo - rekao je.

Misli kako su motoristi bili mladi ljudi, na početku njihovih dvadesetih godina.

Zadovoljan je što je sve prošlo bez većeg incidenta.

- Vidite na televiziji kako ovakve stvari znaju eskalirati - zaključio je.