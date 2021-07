Teško mi je! Tražiš od mene da glumim dobro, a ne znam tekst jer sam slavila rođendan. Nije mi se dalo učiti, sram me je i grozno mi je, govorila je Mila Elegović Reneu Bitorajcu na jednom od snimanja 'Eksperimenta'. Sada, kada su izdržali šest mjeseci zajedno u istom stanu, donosimo vam najbolje i najzabavnije trenutke sa snimanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

U serijalu 'Eksperiment', Rene Bitorajac i Mila Elegović našli su se u nesvakidašnjem Vladinom socijalnom projektu čiji je cilj psihološka analiza zajedničkog života nekompatibilnog muško-ženskog para. Moraju izdržati godinu dana u istom stanu i onda svatko od njih dobiva 100.000 kuna. No, to nije nimalo lako, s obzirom na to da se radi o dvoje ljudi s potpuno različitim interesima i stavovima.

Kroz deset epizoda, dobili su svakakve zadatke. Morali su mijenjati uloge, predstaviti svoj plan za gradonačelnika, snimili kratki horor film, a morali su i izdržati 24 sata bez svađanja.

POGLEDAJTE PRVU EPIZODU EKSPERIMENTA:

A na snimanju im je bilo veoma zabavno. Smijali su se po gradu, tukli jastucima, a jednu su scenu čak morali snimati navečer u tamnoj i hladnoj podzemnoj garaži.

- Nemojte svjetlo paliti. Ugasite ga, molim vas, snimamo. Pričekajte sekundu. Vi se obučeni, a ja sam gola - govorila je Mila jednom gospodinu koji se u tom trenutku našao na snimanju.

POGLEDAJTE VIDEO:

No, da ne kvarimo svu zabavu, sami pogledajte najzabavnije trenutke sa snimanja.

Svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na Videoteci 24sata, službenom YouTube kanalu 24sata, našim Facebook, TikTok i Instagram profilima te na 24sata.hr.