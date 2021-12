Nas dvije se trenutno bavimo proizvodnjom i prodajom sjajila. To nas zabavlja i usrećuje i mislimo da će nam to u budućnosti dati neke nove prilike, nova iskustva. A ovdje, u ovoj tvornici, smo i da iskusimo kako je to biti u laboratoriju te naučimo sve o procesu proizvodnje parfema - objasnile su najbolje frendice, Eliza i Lea, vidno uzbuđene što će učiti od najboljih domaćih profesionalaca.

Elizu i Leu ugostio je Tomislav Vrbanec, parfumer u Hrvatskoj parfemskoj kući koji je odgovorio na sva njihova pitanja te im pokazao laboratorij u kojemu nastaju parfemi. Korak po korak im je objasnio cijeli ovaj komplicirani, ali zanimljivi proces.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nalazimo se u laboratoriju Hrvatske parfemske kuće. Iz ovog laboratorija izlaze recepture za naše klijente - objasnio je Tomislav djevojkama te im rekao kako se cijena kilograma jednog od najskupljih sastojaka njihovih parfema kreće oko 50 tisuća eura. Nakon što su prošli sve o procesu proizvodnje, prešli su na to kako mlade i talentirane ljude zadržati u Hrvatskoj, kako bi ovdje razvijali svoje vještine.

- Moj savjet mladima je taj da ne budu ograničeni na neka standardna zanimanja koja postoje. Neka razmišljaju malo dalje - poručio je Tomislav mudro.

Djevojke su Tomislavu pokazale jedan svoj proizvod koji su same kreirale, a to je sjajilo za usne kojemu su dale ime 'Shineable'. Oduševio ga je njihov poduzetnički duh koji su krenule razvijati ovako rano.

- Ja vam se divim. Samo naprijed i siguran sam da ćete uspjeti na svom putu - rekao je Tomislav, oduševljen Elizinim i Leinim proizvodom.

Nakon što su djevojke predstavile svoj proizvod, Tomislav im je zadao zadatak da same naprave svoju recepturu za body mist. Jedva su dočekale!

- Ja sam vam skratio izbor na dvadesetak sastojaka, s obzirom na to da biste inače same morale birati iz asortimana u kojemu imamo više od deset tisuća različitih vrsta sastojaka. Vaš zadatak je pomirisati mirise i one koji vam se sviđaju staviti na jednu stranu, a one koji vam se ne sviđaju staviti na drugu stranu - objasnio im je Tomislav. A onda je krenuo mirisni eksperiment.

- Meni je bilo super i baš mi je bilo lijepo. Iskusila sam nešto novo i ovo mi je definitivno bio najbolji dio cijelog ovog dana - ispričala je Eliza nakon što su ona i Lea same kreirale svoj body mist i time završile svoj posjet Hrvatskoj parfemskoj kući.

