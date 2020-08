Nakon Plazibata i FNC borci dali podršku pretučenom mladiću: 'Takvima nije mjesto u klubu...'

Uz Dražena Forgača, poruke podrške u kojima osuđuju nasilje poslali su i Patrik Čelić, Đani Barbir te ostali FNC borci. Uz to dio prihoda od donirat će napadnutom mladiću, a bit će i gost na polufinalnim mečevima...

<p>Nakon snimke na kojoj četiri mladića maltretiraju i tuku dečka s poteškoćama u razvoju, javnost je ostala u šoku. Podsjetimo, na snimci se vidi kako dvojica mladića rukama i nogama tuku vidno uplašenog maloljetnika dok druga dvojica snimaju nemili događaj i dobacuju uvrede. Iživljavanje je trajalo nekoliko minuta… </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: FNC poslao osuđujuće poruke te podršku napadnutom mladiću...</strong></p><p>Jedan od napadača je, sada već bivši, član boksačkog kluba Leonid gdje kazuju da je na snimci jedan od njihovih članova te da ga izbacuju jer ne toleriraju nikakav oblik nasilja. </p><p>Takav oblik napad i sukoba nisu podržali ni ostali borci sportaši, a jedan od najpoznatijih kickboksača, Antonio Plazibat, oštro je osudio napad. Osim toga organizirao je i humanitarnu akciju za pomoć napadnutom mladiću.</p><p>Porukama podrške priključili su se i članovi FNC-a, najbolje hrvatske i regionalni MMA organizacije, na čelu s Draženom Forgačem.</p><p>- Kada sam pogledao taj video na društvenim mrežama bio sam zgrožen tom scenom i tim prizorom jer rijetko kada se vidi takvo iživljavanje nad nekim tko ti ne može pružiti otpor i zapravo je potpuno nemoćan… - komentirao je tim riječima osnivač Fight Nation Championshipa i vlasnik ATT-a u Zagrebu. Forgi smatra kako ovakvi događaji mogu rušiti sliku o borilačkom sportu i njegovom zloupotrebljavanju u negativne svrhe. Kaže kako je ovakav primjer u svom kubu još nije imao. I nada se da neće…</p><p>- To su dečki koji imaju malo više testosterona, ali jedno je kada se potučeš s nekim ravnopravnim te s onim tko ti može pružiti otpor ili kada dođe nekakva situaciju u kojoj je život ugrožen. Ovakav primjer u svom klubu nisam imao… - odgovara Forgi koji podržava potez boksačkog kluba koji je izbacio jednog od aktera napada.</p><p>- Takvom čovjeku, ako ga se može nazvat čovjekom, nema mjesta u nikakvom klubu pa ni u borilačkom… Moglo se raditi i o nogometnom ili vaterpolo klubu, no to je jednostavno poremećaj razuma, to nema veze sa sportom - rekao je Dražen Forgač koji je zajedno s cijelim FNC timom odlučio pomoći unesrećenom mladiću.</p><p>- Ovaj slučaj je došao i do mojih partnera iz SAD-a, Narcisa Mujkića i Boba Bermana. <strong>Odlučili smo dio prihoda iz druge večeri Armagedona dati u dobrotvorne svrhe za napadnutog dječaka. Isto tako, pozivamo ga na polufinale Armagedona. On će biti naš gost, a mi ćemo snositi sve troškove puta i smještaja</strong> - zaključio je Dražen Forgač, a svoje poruke podrške poslali su i jedni od najpoznatijih mladih lavova Armagedona, Patrik Čelić i Đani Barbir.</p><p>- S prijezirom <strong>osuđujem</strong> ovaj događaj. Htio bih poručiti svima koji znaju nekog tko trpi ovakav oblik nasilja da to prijave i da se takvo što odstrani iz našeg društva... - rekao je Čelić.</p><p>- Zgrozilo me ovo u Kaštelima. Želim pozvati sve da nikada ne napadaju nikog, a pogotovo ne slabije od sebe... - dodao je Đani Barbir.</p>