'NASA-in izazov' zaludio ljude: Svi pokušavaju uspraviti metlu

Sve je krenulo od toga kada je jedan korisnik Twittera napisao da je pronašao NASA-inu objavu u kojoj piše da metla može samostalno stajati samo 10. veljače. Izazov s hashtagom #BroomChallenge ubrzo se proširio društvenim mrežama i svi su primili metlu u ruke i odlučili isprobati.

- Ovo je stvarno prečudno. Kako ova metla stoji, trebam odgovor? Nisam vjerovala da je ovo moguće - pisali su korisnici Twittera koji su odlučili okušati se u ovom izazovu. No, objašnjenje je poprilično jednostavno, a u raspravu se uključila NASA i brojni znanstvenici.

- Osnove fizike vrijede svaki dan, a ne samo 10. veljače - napisali su iz NASA-e i dodali kako je ovo još jedan od primjera kako ljudi brzo vjeruju svakakvim informacijama na internetu bez da ih uopće provjere.

According to NASA, gravity is just right due to the earth's axis. Do the #broomchallenge and make your broom stand by itself! It actually works pic.twitter.com/mHMQLOemrt