Navijačke zaruke: Milan je curu zaprosio dok je Požega gorila

Srce je tuklo za Hrvatsku, ali tada je počelo još jače, jer znala sam da moram donijeti brzu odluku. No, nije bilo dvoumljenja, nakon njegovog pitanja hoću li se udati za njega, moj je odgovor bio brz ‘da’ - prisjetila se prošnje Martu Simetić (21).

Njezin dečko Milan Bićanić (21) iz Marindvora kod Požege osmislio je pakleni plan na dan kada smo slavili ‘vatrenu’ pobijedu nad Engleskom i ulazak u finale Svjetskog nogometnog prvenstva.

- Mislio sam to učiniti na glavnom trgu u Požegi za vrijeme zajedničkog gledanja nogometne utakmice no na kraju sam imao sam drugi plan. Znao sam da će Požega nakon utakmice, a vjerovao sam u pobjedu naših, biti blokirana navijačima. Tako je bilo. Dogovorio sam s bratićem da na kružnom toku u središtu Požege kod glavne pošte blokira promet. Kada su svi stali, pjevali su i mahali zastavama izašao sam iz automobila i prišao sam vratima na drugoj strani Marti – ispričao je Bičanić kako je zaprosio svoju djevojku Martu. Ona je pak sjedila na suvozačnkom mjestu zbunjeno promatrajući zbog čega joj otvara vrata i moli da izađe van.

- Stali su svi, bilo je veselo i gromoglasno navijanje, kada je Milan stao i izašao iz auta, mislila sam da se ide pridruži navijačima, ali je on došao na moju stranu, otvorio mi je vrata i zamolio me da izađem vani. Pitala sam se što je sada. Izašla sam, a on je pred svima na kružnom toku kleknuo. Tada sam u ruci njegovog bratića vidjela kutijicu. Bilo mi je jasno što će uraditi. Srce je tuklo, stavio mi je prsten i poljubio me, odjednom su svi počeli navijati za nas – rekla je Marta. Mladi i zaljubljeni do kraja života će se sjećati prosidbe na kružnom toku u središtu Požege, od sada je to njihov kružni tok, do kraja života će tako biti obećali su da će uvijek svojoj djeci kada se budu vozili tim kružnom tokom govoriti o tome kako su se na njemu zaručili i to nakon što je Hrvatska postala finalista nakon pobjede nad Engleskom.

- Bez obzira kako prošli s Francuzima, mi smo postigli izuzetan uspjeh, pokazali smo svijetu da smo nogometna velesila, naše zaruke smo posvetili našim nogometašima. Sa ženidbom nećemo čekati do slijedećeg SP -a rekla je Marta.

