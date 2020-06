Ne ide na Eurosong, ali je kod nas komentirao konkurenciju: Cure iz Srbije razvaljuju, top su!

U studiju 24sata nesuđeni hrvatski predstavnik na Eurosongu Damir Kedžo komentirao je nastupe konkurencije s kojom nažalost nije odmjerio snage. Njegov favorit su djevojke iz Srbije s pjesmom 'Hasta la vista'

<p>Nakon što je Eurosong u Rotterdamu u Nizozemskoj odgođen za 2021. godinu, države predstavnice mogle su birati između toga da istog izvođača pošalju na natjecanje s drugom pjesmom ili da ponovno održe natjecanje unutar države. Hrvatska je odabrala drugo što znači da aktualni predstavnik Damir Kedžo neće ići na Eurosong iduće godine, a Dora će se održati 2021. godine u Opatiji. </p><p><strong>POGLEDAJTE KEDŽINU REAKCIJU NA PJESME EUROVIZIJE: Predstavnice Srbije baš razvaljuju!</strong></p><p>No, prije nego što je krenula cijela strka oko pandemije korona virusa i otkazivanja Eurosonga, Kedžo je u našem studiju komentirao nastupe konkurencije iz drugih zemalja koja ga je trebala 'čekati' na natjecanju. Vidno uzbuđen i dobro raspoložen, Kedžo nije ni slutio da europska pozornica neće čuti njegovu izvedbu uživo. Za YouTube kanal 24sata komentirao je izvođače Litve, Portugala, Italije, Srbije, a i osvrnuo se na svoj nastup na Dori.</p><p>- Sviđa mi se rasvjeta i ima odličan glas. Ovaj nastup mi je potpuno lud. Super je složen - komentirao je predstavnika Litve koji je slovio za favorita. </p><p>- Portugal je vjeran sebi. Šalje nekoga tko prekrasno pjeva - komentirao je pjevačicu Elisu koja je pjevala baladu 'Medo de sentir'.</p><p>Na Eurosongu svake godine poneka država iskoči s drugačijom pjesmom i nastupom, a to je ove godine trebala biti ukrajinska predstavnica koja je 'koketirala' s više glazbenih žanrova.</p><p>- Sviđa mi se njezina glazba. Generalno volim etno i kombinaciju s modernim zvukovima. Još od pobjednice Jamale, Ukrajina ima super nastupe - rekao je Kedžo. Ako je suditi po osmijehu, najviše su mu se dopale predstavnice Srbije. </p><p>- Moram priznati da je ovo jedan od videa koji sam gledao. Djevojke apsolutno razvaljuju. Tu nema dileme i to mi je baš pravi 'girl power' pop. Sviđa mi se i to što se one zovu 'Hurricane', a moja pjesma je 'Divlji vjetre'. Dakle, postoji poveznica - rekao je Kedžo te zapjevao stihove 'Hasta la vista'. Za razliku od Kedže, djevojke će i iduće godine predstavljati svoju zemlju.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S DAMIROM KEDŽOM: </strong></p><p>U 24 pitanja Sanja Vučić, Ivana Nikolić i Ksenija Knežević također su pohvalile Kedžinu pjesmu te ustanovile kako Hrvatska uvijek zna izabrati jaku baladu. </p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S PREDSTAVNICAMA SRBIJE: </strong></p><p>Jako se raznježio kad smo mu pustili njegovu pjesmu.</p><p>- Subjektivan sam što se ovoga tiče. To je pjesma koja mi je jako draga i jako vjerujem u njoj - rekao je Kedžo te nam otpjevao refren. </p><p>Cijelu reakciju pogledajte na YouTube kanalu 24sata. </p>