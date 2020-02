'Nestali su bolji od Generala, a produkcija je bila puno jeftinija'

Ne znam kako se Antun Vrdoljak, koji je napravio 'Generala', osjeća dok gleda seriju 'Nestali' jer je njegova vizija i ideja o ratu drukčija od ovoga što gledamo, objašnjava Osvrtnik.

Scenarist serije je Joško Lokas, a redatelj Kristijan Milić koji je napravio i jedini akcijski hrvatski ratni film 'Broj 55'.

- Već u prvih par minuta se vidi da je ovo puno konkretnije od 'Generala', počinje s vrlo napetom scenom - kaže Srđan i dodaje da mu se ovaj format puno više sviđa jer pratimo priču hrvatskih vojnika i fokusirani smo samo na to.

U glavnim ulogama šestorice hrvatskih vojnika koji su 'zapeli' iza neprijateljskih linija nekoliko dana prije Oluje su: Goran Navojec, Bojan Navojec, Alan Katić, Vedran Živolić, Marko Cindrić i Filip Križan.

- U seriji su oprobani glumački talenti, tu nema dvojbe. Samo mi nije jasno zašto se nisu koristili glumci iz tog govornog područja. Vjerujem da u Dalmaciji ima puno mladih glumaca koji su ove uloge mogli iznijeti - dodaje Osvrtnik.

Čak 70 ljudi svakodnevno je snimalo na području Nacionalnog Parka Paklenica te Parka prirode Velebit, te u Starigradu, Paklenici, Rovanjskoj i Selinama.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - Jako mi je drago da se u hrvatskim serijama koriste dronovi. Malo mi je žao što se ne vidi konkretno o kojim se lokacijama radi, ali ako je to u svrhu dezorijentiranosti, onda u redu - pojašnjava Osvrtnik i dodaje kako se vidi da je budžet za ovu seriju bio jako ograničen.

- Snimanje je trajalo oko 45 dana i to je dobro s obzirom na to da smo dobili oko četiri sata serije. U nekoj jačoj produkciji to bi se razvuklo na duži rok - zaključuje Osvrtnik

