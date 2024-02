'Nije bila obdarena stasom ni izgledom, ali se uspjela prodati svijetu na nemoguće dobar način'

Žena s 360 milijuna pratitelja na Instagramu, zvijezda reality showa, poduzetnica...Zbog toga što je konstantno pod svijetlima reflektora, Kim Kardashian je netko tko zaista pazi na svoj izgled do najsitnijih detalja. Stoga nije niti čudno kako se u medijima spekulira o tome je li bila na određenim estetskim tretmanima i operacijama.

Foto: Instagram

Za mišljenje smo pitali stručnjaka, doktora estetske medicine Mladena Dudukovića.

- To je žena koja je uspjela prodati sebe svijetu na nemoguće dobar način. U adolescenciji nije bila obdarena niti stasom niti izgledom, ali u trenutnoj dobi izgleda dobro, čak i bez pomoći estetske industrije.

No njene prirodne promjene u licu koje su došle s godinama ne znače da zvijezda showa 'Keeping Up With the Kardashians' nije koristila i dodatnu pomoć estetskih tretmana kako bi podigla kvalitetu kože i prilagodila konture lica.

Foto: Rod Lamkey - CNP

- Tijelo ne bih komentirao jer je tijelo uvijek fotošopirano, ali vidi se da je nešto napravljeno na licu - otkrio nam je dr. Duduković.

A o kojim se postupcima radi, pogledajte u novoj epizodi 'Celebrity klinike' na Youtubeu 24sata.

