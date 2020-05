Novi hit 'Gas gas': Očitali su bukvicu razmaženim klincima

Ova majica koštala je 500 eura, 600 platio sam nove tike 'tebra', započinje Ash pjesmu u kojoj su glavna tema takozvani 'gaseri', madi ljudi koji misle da je novac najvažniji u životu i spremni su čak i fejkati bogatstvo samo kako bi bili prihvaćeni.

Ash i Choda slažu se da su se neki od nas malo 'pogubili', razmazili i zato su svima ovom pjesmom htjeli poslati poruku da nije vrijedno biti 'fejk' samo da bi se nekome svidio.

POGLEDAJTE VIDEO:

- 'Gas gas’ šalje poruku da nisu važne materijalne stvari i da dosta ljudi danas misli da su bolji ako imaju skupe stvari, automobile, mobitele i da im sve to podiže vrijednost. No, ovom pjesmom smo htjeli poručiti svima da je to daleko od ideala i da smo svi pomalo izgubili kompas pa bi se možda trebali 'vratiti' - objašnjava Ash, finalist JoomBoosova talent showa Rap Camp.

'Žao mi je što Choda nije bio na snimanju'

Spot za pjesmu snimljen je na nekoliko lokacija u Zagrebu, ispred Maksimira, u noćnom klubu i na ulicama glavnoga grada, a Ashu je najviše žao što nije uspio i uživo upoznati popularnog balkanskog youtubera s kojim je snimio ovaj rap hit.

- Zbog situacije s koronom Choda nije mogao doći u Zagreb na snimanje i baš mi je žao što nije. Sigurno bi nam tada bilo još bolje i zabavnije snimati. Naravno, odradili smo mi to vrhunski i virtualno, super je surađivati s Chodom - kaže Ash pa se onda prisjetio i male nezgode koja im se dogodila na snimanju.

- Na kraju snimanja su mi dali šampanjac da ga otvorim i kako je snimanje trajalo 12 sati, već sam bio prilično umoran. Producentica mi je rekla da pazim s otvaranjem i da bocu otvorim polako, ali, naravno, to se nije dogodilo, odjednom je sve počelo prštati na sve strane, a ja sam se usred snimanja instinktivno zaderao ime producentice. Mislio sam da sam tim vikanjem zeznuo cijelu scenu, jer smo snimali u ‘one takeu’. Na kraju je taj dio super ispao i svima nam se svidio - govori.

Snimio pjesmu za heroje korone i fanove

Ash je nedavno postao viralan nakon što je snimio pjesme 'Zahvala' za heroje borbe protiv korone te 'Pjesmu za fanove' posvećenu JoomBoos obožavateljima. Pjesme su skupile nekoliko stotina tisuća pregleda na JoomBoos YouTubeu, a i ovaj novi hit s Chodom jako se brzo penje tom broju.

Pjesmu i spot možete poslušati i pogledati na JoomBoos YouTube kanalu.