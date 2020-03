'Obilježila me 'Skitnica', a sada mi nema tko napisati pjesmu...'

Život vas povede tamo gdje morate biti. Više puta zna gdje morate biti. Nikada se ne smijete protiviti životu, pustite da vas on vodi. Mene je glazba vodila od djetinjstva, cijela obitelj je bila muzikalna, rekla je u velikom životnom intervjuu za YouTube kanal 24sata jedna od najlegendarnijih hrvatskih pjevačica Jasna Zlokić (64).

Rođenu Velolučanku proslavila je i obilježila pjesma 'Skitnica' iz 1984. koju je za nju napisao Rajko Dujmić. Zlokić za pjesmu kaže kako je ona njezino glazbeno obilježje.

- Svi su govorili da je to mega hit, ali ja nisam vidjela da će to biti tako veliki hit. Nisam mislila da će to biti tako velika pjesma, da će nadživjeti sve, ali mene su tada žene zavoljele - objasnila je Zlokić, no, ipak, za svoju najdražu pjesmu se nije mogla odlučiti. U karijeri je snimila veliki broj albuma pa i sama kaže da ne zna koliko pjesma ima. Za naše kamere je otkrila kakva je bila kao dijete i kako je izgledalo odrastanje na Korčuli.

Foto: Denis Lončar/privatni album

- Bila sam veliki vrag kao dijete, jako sam bila nemirna, hiperaktivna. Bila sam darovita i za glazbu i za glumu, plesala sam u folklorima - rekla je Jasna i objasnila da tada nije bilo medija koji su distancirali ljude jedne od drugih, već su se svi više družili. Zlokić je svoju karijeru počela graditi kada je već bila u braku i imala dijete, no to ju nije spriječilo u ostvarivanju ogromnog uspjeha.



Posebno mjesto u njezinom životu imala je i legenda hrvatske glazbe - Oliver Dragojević. Oboje rođeni Velolučani bili su bliski prijatelji, a znali su se još iz mladosti na Korčuli, iako se tada nisu družili. No, to se kroz neko vrijeme promijenilo. Zajedno su često pjevali u Veloj Luci, a čak tri godine zaredom imali su turneje brodom po cijelom Jadranu, a pamti i niz uspomena s 'Morskim vukom'.

Foto: Anto Magzan/Pixsell

- Bez Olivera imam neki tjeskobni osjećaj. Pomisao da ga više nema i da ga više neću vidjeti, čini mi se kao neka imaginacija, kao da to ne može biti. Težak je osjećaj znati da njegov brod više nije vezan na rivi u Veloj Luci - rekla je Jasna. Kaže kako je on ostavio veliki trag i pregršt divnih pjesama koje su za njega pisali veliki autori i pjesnici.

Veliki trag i veliko stvaralaštvo zasigurno ima i Zlokić, no već dugo od nje nismo čuli novu pjesmu pa smo ju upitali koji je razlog tome.

- Nema mi ju tko napisati. U mojim godinama, moram biti tumač jedne druge teme, jednog drugog teksta, druge životne poruke - objasnila je Zlokić, koja bez obzira na to što novih pjesama nema i dalje ima nastupe. Kako kaže, na njezine nastupe dolazi publika svih dobi, ali na njezine nastupe u klubovi dolazi pretežito mladi.

Foto: Anto Magzan/Pixsell - Ta scena je takvo čudo, ona ima takvu moć. Ja se šminkam i lijepim trepavice u neko doba noći kada bi već trebala spavati. Mislim se, gdje ću ja u ovo doba noći, ne mogu ni stajati. I onda, dođem na scenu, i kao da sam se tek probudila i ponese me do te mjere da bih ja mogla do jutra - kaže neumorna pjevačica.

Jasnu smo podsjetili i na 2007. godinu kada je nastupila kao predizvođač jednom od najpoznatijih svjetskih repera 50 Centu. Za tu prigodu svoje čak je i promijenila svoje ime kako bi bilo u hip-hop stilu - postala je J.Zlo. Zajedno s hrvatskim reperom Markom Lasićem Neredom (40) otpjevala urbanu verziju 'Skitnice'.

Foto: Anto Magzan/Pixsell - To je bila najzabavnija igra u mojoj karijeri. To sam prihvatila kao zafrkanciju, ali ipak sam se morala pripremiti za to. Najveći problem mi je bio što obući, kako nastupiti na toj sceni kao reper. Ja nemam veze s njima, ja ne znam repat. Vidjela sam da 50 Cent i ti reperi nose bunde pa sam ja svoju izvadila iz ormara. Stavila sam bijeli šešir, bijelo odijelo, lance. To je za mene najljepši događaj u mojoj karijeri - otkrila nam je pjevačica koja je na koncertu oduševila publiku iako je bila skeptična kako će publika reagirati.

Veliki intervju s Jasnom Zlokić pogledajte na YouTube kanalu 24sata.