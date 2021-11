Kad sam došao raditi i nakon što sam im pokazao što sve znam šefica me redovno izbjegavala. I iako sam radio do kasno svaku večer i iako je živjela blizu mene, govorila mi je kako živi na drugom kraju grada samo kako me ne bi morala voziti - komentirao je mentalist Antonijo svoja iskustva.

U prvoj epizodi Supertalenta Antonijo je očarao žiri svojim nastupom i zaprepastio suce. U drugom, kako kaže, planira još nešto veće.

- Za iduću epizodu spremam nešto što je na potpuno novom levelu. Potpuno drugačije do sada. Možda nekima čak ne bude ugodno gledati i bude ih strah - dodao je uoči novog nastupa u polufinalu.

Antonijo je krenuo još od malih nogu kao mađioničar, no s vremenom ga je počela zanimati psihologija, govor tijela i kako se može utjecati na ljudski um.

- Razlika između psihologije i mentalizma je ta što mađioničar koristi brzinu ruku kako bi omeo pažnju gledatelja, dok mentalist koristi psihologiju u istu svrhu. Mentalizam može biti stvaran, dok mađioničarstvo ne može - komentirao je Antonijo.

Trening mu se sastoji ponajviše od izvođenja vlastitih trikova pred ljudima te na taj način još bolje uči njihovo ponašanje i upoznaje ih.

- Definitivno se želim baviti mentalizmom profesionalno te sam se zbog toga i prijavio na Supertalent - dodao je Antonijo za kraj.

